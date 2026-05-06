Il calciomercato Juventus è pronto a regalare dei colpi di lusso a Luciano Spalletti. L’ex ct della Nazionale ha intenzione di riportare la Vecchia Signora in alto, ma per poterci riuscire deve anche avere la collaborazione della società con i giusti colpi di mercato.

Calciomercato Juventus, Curtis Jones e Alisson nel mirino della Vecchia Signora

Intanto che il Liverpool si prepara alla rivoluzione del proprio organico, la Juventus pensa di approfittarne e mettere a segno due colpi importanti tra le file dei Reds. Nel mirino di Comolli sono finiti Alisson, portiere ambito da mister Spalletti e da Curtis Jones. Due colpi importanti per rinforzare la porta e il centrocampo.

Alisson è il difensore estremo scelto per blindare la porta. Alisson, 33 anni ha un contratto in scadenza nel 2027. Dopo l’esperienza con Spalletti alla Roma, è pronto ad un bis, ma tra i pali della Juve. Nella prossima stagione il giocatore avrà meno spazio perché i Reds hanno deciso di affidare la porta ad un nuovo portiere. Così, la Juve è pronta a offrirgli un triennale con una cifra annuale intorno ai 4,5 milioni di euro più bonus.

Oltre al portiere, la Juve si è interessata anche Curtis Jones. Il centrocampista classe 2001, nato e cresciuto nel vivaio di Anfield, è il profilo individuato per il centrocampo. Il prezzo del giocatore era fissato a 40 milioni di euro. Il Liverpool, però, ora tentenna: senza rinnovo del contratto, Jones potrebbe partire in estate per garantire ai Reds una plusvalenza pura fondamentale per i bilanci della Premier League. Sul giocatore inglese non solo la dirigenza della Vecchia Signora, anche l’Inter aveva già sondato il terreno a gennaio con una proposta di prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro. Ausilio e Marotta sono avanti per essere stati i primi a chiedere informazioni sul giocatore, ma nulla è stato avanzato da Viale della Liberazione.