Il calciomercato Roma, anche se attende di chiarire il nome del futuro Ds e quale dei big lascerà la capitale, inizia a designare il futuro della rosa capitolina. A fare le richieste c’è anche il tecnico Gian Piero Gasperini. Dal tecnico di Grugliasco arrivano due nomi.

Calciomercato Roma, Gasperini chiede alla società di lavorare per arrivare a Summerville e Tzolis

A Trigoria si parla già di futuro. Gasperini ha iniziato a disegnare la sua Roma del futuro. In attesa di capire quali sono i giocatori che arriveranno alla conferma, spuntano anche i nuovi obiettivi di calciomercato.

Gasperini vuole costruire una Roma competitiva, tenendo in capitale le personalità importanti e forti, senza stravolgere completamente il gruppo. Purtroppo, prima di pensare al futuro, sarà necessario non cadere nel fair-play finanziario, quindi qualche big dovrà andare via entro il 30 giugno. Tra i nomi più a rischio ci sono Mile Svilar, Manu Koné, Evan Ndicka e Matias Soulé. Tra le idee per i giocatori in arrivo, ci sono Crysencio Summerville del West Ham e Christos Tzolis del Brugge, valutato circa 30 milioni. Non sfuma l’interesse per Kerim Alajbegovic del Bayer Leverkusen.