Il calciomercato Milan si concentra con forte interesse intorno a Ismael Kone, giocatore del Sassuolo, che sta concludendo con i neroverdi la sua prima stagione in Serie A.

Calciomercato Milan, Ismael Kone nel mirino rossonero

Ismaël Koné, grazie alle sue prestazioni, è già nella lista dei migliori centrocampisti della Serie A. Arrivato un anno fa dal Marsiglia, il canadese di origini ivoriane, classe 2002 si è rivelata una scelta azzeccata del Sassuolo guidato da Fabio Grosso. Ismael è stato uno dei più impiegati della rosa, sempre in campo, dove ha disputato ben 32 partite. Non solo Kone ha dato anche un buon contributo in fase offensiva, segnando 6 gol in campionato.

Stagione ad alto livello che ha aiutato il giocatore ad avere un forte apprezzamento da numerose società, incluso il Milan di Max Allegri. Mentre il Sassuolo l’ha pagato “appena” 12 milioni un anno fa, oggi il canadese ha un valore intorno ai 35 milioni di euro. Non solo, nel contratto di Kone sarebbe presenta una clausola da 35 milioni valida fino a fine luglio. I rossoneri però vorrebbero spendere un po’ meno. Intanto Igli Tare è già partito spedito verso l’Emilia per cercare di convincere il Sassuolo ad abbassare un po’ il prezzo del giocatore.