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mercoledì, Maggio 6, 2026
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Calciomercato Inter, occhi su Ederson: il costo del brasiliano dell’Atalanta

Di
Anna Rosaria Iovino
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atalanta bc vs ac milan
Fofana e Ederson in azione (foto KEYPRESS)

Il calciomercato Inter si arricchisce di una novità in entrata: Ederson. Il centravanti dell’Atalanta è in vendita e i club pronti a portarlo via da Bergamo sono numerosi, in fila c’è anche l’Inter. Non sarà semplice portare il brasiliano ad Appiano, il costo del cartellino è molto alto.

Calciomercato Inter, Ederson nel mirino: la Dea spara alto il prezzo

Ederson sarà uno dei protagonisti della prossima sessione di mercato, il giocatore della Dea è nella lista di diversi club sia in Italia che all’estero. Il contratto con l’Atalanta è in scadenza a giugno 2027, al momento nei piani non c’è l’idea di iniziare una trattativa per un rinnovo del contratto e il club sta prendendo in considerazione la cessione in estate per non rischiare di perderlo a zero tra un anno.

Ederson già a gennaio è stato trattato e cercato, sondato da diversi club, ma l’Atalanta a gennaio lo ha dichiarato incedibile e lo ha trattenuto, ma in estate con ogni probabilità lascerà il club. L’Atalanta chiede 45 milioni, ma bisogna anche allinearsi con lo stipendio. Il giocatore non ha intenzione di percepire uno stipendio al di sotto dei 4 milioni di euro. L’Inter dovrà scontrarsi con club come Arsenal, Atletico Madrid e Manchester United, pronti a dare al giocatore brasiliano ciò che desidera.

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