Il calciomercato Juventus si avvicina ad un volto già noto al campionato italiano: Tijjani Reijnders. Il destino del centrocampista olandese potrebbe riportare il giocatore nuovamente in Italia: la Juventus sta monitorando con attenzione la situazione del giocatore del Manchester City.
Calciomercato Juventus, obiettivo Tijjani Reijnders
Dopo il trasferimento multimilionario, dal Milan ai Citizens, della scorsa estate per una cifra vicina da 70 milioni di euro bonus compresi, il calciatore ha vissuto una stagione ai margini con Pep Guardiola. Attualmente l’olandese è convinto di voler andar via per trovare una squadra dove possa esprimersi e giocare. Dall’Inghilterra si alimentano le voci di un clamoroso ritorno in Serie A.
Il classe 1998, che ha militato tra Premier e primo campionato olandese, potrebbe essere perfetto per la Juventus e il gioco di Luciano Spalletti. L’ex ct della Nazionale azzurra, adesso che guida la Vecchia Signora, cerca profili che siano una garanzia tecnica e tattica oltre che di grande esperienza. Tutto dipenderà anche dal prezzo che fisseranno gli inglesi, i quali potrebbero semplificare tutto aprend a scambi o formule in prestito. Per il momento, il Manchester City non ha ancora preso una decisione definitiva, nelle prossime settimane potrebbero aprirsi nuovi spiragli verso l’olandese.