Calciomercato Juventus, obiettivo Tijjani Reijnders

Il classe 1998, che ha militato tra Premier e primo campionato olandese, potrebbe essere perfetto per la Juventus e il gioco di Luciano Spalletti. L’ex ct della Nazionale azzurra, adesso che guida la Vecchia Signora, cerca profili che siano una garanzia tecnica e tattica oltre che di grande esperienza. Tutto dipenderà anche dal prezzo che fisseranno gli inglesi, i quali potrebbero semplificare tutto aprend a scambi o formule in prestito. Per il momento, il Manchester City non ha ancora preso una decisione definitiva, nelle prossime settimane potrebbero aprirsi nuovi spiragli verso l’olandese.