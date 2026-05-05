Il calciomercato Inter inizia a prendere quota, i nerazzurri dovranno rinforzare i vari reparti, incluso l’attacco. Nelle ultime ore è spuntato un nuovo giocatore, noto per la sua giovane età e per il suo talento: Gonzalo Garcia. L’attaccante del Real Madrid è seguito da numerosi club, inclusa la Juventus.

Calciomercato Inter, occhi sull’attaccante del Real Madrid: idea Gonzalo Garcia

Attaccante dal fisico forte e possente, Garcia, classe 2004, è uno dei gioiellini della Spagna Under21 e del Real Madrid. Il giovane talento madrileno sogna di avere il suo spazio e la piazza dei nerazzurri potrebbe essere ideale per le sue esigenze. Gonzalo ha voglia di mettersi in gioco, ma anche di farlo in una squadra importante. L’Inter potrebbe essere la giusta destinazione nella prossima stagione.

L’attaccante è esploso al Mondiale per club della scorsa estate con quattro gol in sei gare, segnando all’Al-Hilal, al Salisburgo, alla Juventus e al Borussia Dortmund. Poi, una volta cominciata la stagione, ha avuto modo di esprimersi solo nel finale di tante gare. L’ostacolo numero uno per arrivare al giovane talento spagnolo è il prezzo del suo cartellino: intorno ai 50 milioni di euro. Si potrebbe lavorare per una riduzione del prezzo o cercare di trovare un’alternativa con una formula con la recompra.