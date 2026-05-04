Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
martedì, Maggio 5, 2026
Home Serie A Roma News La Roma cala il poker da Champions, con la Fiorentina finisce 4...

La Roma cala il poker da Champions, con la Fiorentina finisce 4 a 0

Giallorossi a -1 dal sogno Champions

Di
Ilda Ceriku
-
7
serie a enilive 2025 2026: roma vs fiorentina
ESULTANZA ROMA ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Roma, il sogno Champions è vivo

Vittoria di prepotenza per la Roma di Gasperini, i giallorossi superano la Fiorentina con un perentorio 4 a 0 e avvicinano Milan e Juventus, a – 3 e -1 dalla formazione di Gasperini. Zona Champions che torna a portata dei giallorossi, vincere le gare rimaste e sperare in un nuovo passo falso di Milan o Juventus, questo l’imperativo in casa Roma, il sogno è vivo, si esaudirà?

IL TABELLINO

ROMA-FIORENTINA 4-0

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini (27′ st Ghilardi), N’Dicka, Hermoso (37′ st Ziolkowski); Celik, Cristante, Koné (7′ st El Shaarawy), Wesley; Soulé (27′ st Dybala), Pisilli; Malen (37′ st Vaz). A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Angeliño, Tsimikas, Venturino. All. Gasperini.

FIORENTINA (4-3-3) – de Gea; Dodò, Pongracic (1′ st Comuzzo), Ranieri, Gosens; Brescianini (30′ st Fazzini), Fagioli (30′ st Fabbian), Ndour; Harrison (1′ st Parisi), Gudmundsson (1′ st Braschi), Solomon. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Rugani, Mandragora, Kouadio, Balbo. All. Vanoli.

Arbitro: Zufferli.

Marcatori: 13′ Mancini (R), 17′ Wesley (R), 34′ Hermoso (R), 13′ st Pisilli (R).

Ammoniti: Pongracic (F), Hermoso (R), Parisi (F), El Shaarawy (R)

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
© 2005 - 2026 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598