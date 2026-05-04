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lunedì, Maggio 4, 2026
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Lazio vincente allo Zini, decide Noslin. Cremonese in caduta libera

Cremonese destinata alla Serie B

Di
Salvatore Ciotta
-
15
lazio calcio
TIJJANI NOSLIN IN AZIONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

La Cremonese perde in casa contro la Lazio ed ora le speranze salvezza si assottigliano, con il Lecce distante quattro lunghezze, la squadra di Sarri invece dopo essere andata sotto nel punteggio la ribalta nel finale grazie a Noslin.

Cremonese in vantaggio grazie ad una rete di Bonazzoli al 27′ che con una conclusione dal limite beffa Motta. Nella ripresa la squadra di Sarri pareggia con Isaksen al 52′ su azione di contropiede impostata da Nuno Tavares, poi nel finale al 47′ la rete di Noslin con un bellissimo tiro a giro dal vertice dell’area che beffa Audero.

Il tabellino

Cremonese-Lazio 1-2

CREMONESE (4-4-2): Audero, Terracciano, Baschirotto (dal 21’pt Bianchetti), Luperto, Pezzella,  Floriani (dal 23’st Barbieri), Maleh, Grassi (dal 15’st Payero), Zerbin (dal 15’st Bondo), Bonazzoli, Sanabria (dal 15’st Vardy). A disposizione: Ceccherini, Collocolo, Djuric, Faye, Folino, Nava, Okereke, Silvestri, Thorsby, Vardy. Allenatore: Giampaolo M..

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric (dal 1’st Rovella), Taylor (dal 25’st Dele-Bashiru); Isaksen (dal 35’st Dia), Maldini (dal 1’st Noslin), Zaccagni (dal 15’st Pedro). A disposizione: Belahyane, Giacomone, Lazzari, Pannozzo, Pellegrini, Przyborek, Ratkov. Allenatore: Sarri M..

Reti: 27’pt Bonazzoli (C), 7’st Isaksen (L), 45′ 2’st Noslin (L)

Ammonizioni: Provstgaard (L), Barbieri (C), Tavares (L)

Recupero: 3’pt, 5’st

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