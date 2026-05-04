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lunedì, Maggio 4, 2026
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Serie C: orari del secondo turno dei Playoff

Mercoledì si gioca il secondo turno dei Playoff

Di
Salvatore Ciotta
-
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Sono stati diramati dalla Lega di Serie C, gli orari del secondo turno dei playoff, incontri fissati alle ore 20.00 ad eccezione di Lecco-Giana Erminio che sarà trasmetta da Raisport.

Di seguito incontri ed orari:

GLI ACCOPPIAMENTI DEL SECONDO TURNO – GIRONE A

– Lecco-Giana Erminio, in programma mercoledì 6 maggio ore 20.45
– Cittadella-Lumezzane, in programma mercoledì 6 maggio ore 20

GLI ACCOPPIAMENTI DEL SECONDO TURNO – GIRONE B

– Campobasso-Pineto, in programma mercoledì 6 maggio ore 20
– Juventus Next Gen-Pianese, in programma mercoledì 6 maggio ore 20

GLI ACCOPPIAMENTI DEL SECONDO TURNO – GIRONE C

– Cosenza-Casarano, in programma mercoledì 6 maggio ore 20
– Casertana-Crotone, in programma mercoledì 6 maggio ore 20

FASE NAZIONALE – SQUADRE GIA’ QUALIFICATE AL PRIMO TURNO

Renate (Girone A), Ravenna (Girone B), Salernitana (Girone C), Potenza (vincitrice Coppa Italia)

FASE NAZIONALE – SQUADRE GIA’ QUALIFICATE AL SECONDO TURNO

Brescia (Girone A), Ascoli (Girone B), Catania (Girone C)

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