Serie C: orari del secondo turno dei Playoff

Sono stati diramati dalla Lega di Serie C, gli orari del secondo turno dei playoff, incontri fissati alle ore 20.00 ad eccezione di Lecco-Giana Erminio che sarà trasmetta da Raisport.
Di seguito incontri ed orari:
GLI ACCOPPIAMENTI DEL SECONDO TURNO – GIRONE A
– Lecco-Giana Erminio, in programma mercoledì 6 maggio ore 20.45
– Cittadella-Lumezzane, in programma mercoledì 6 maggio ore 20
GLI ACCOPPIAMENTI DEL SECONDO TURNO – GIRONE B
– Campobasso-Pineto, in programma mercoledì 6 maggio ore 20
– Juventus Next Gen-Pianese, in programma mercoledì 6 maggio ore 20
GLI ACCOPPIAMENTI DEL SECONDO TURNO – GIRONE C
– Cosenza-Casarano, in programma mercoledì 6 maggio ore 20
– Casertana-Crotone, in programma mercoledì 6 maggio ore 20
FASE NAZIONALE – SQUADRE GIA’ QUALIFICATE AL PRIMO TURNO
Renate (Girone A), Ravenna (Girone B), Salernitana (Girone C), Potenza (vincitrice Coppa Italia)
FASE NAZIONALE – SQUADRE GIA’ QUALIFICATE AL SECONDO TURNO
Brescia (Girone A), Ascoli (Girone B), Catania (Girone C)