Arsenal-Atletico Madrid, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Serata Champions League con i ritorni delle semifinali. I primi a scendere in campo sono Arsenal-Atletico Madrid. All’Anfield si gioca la gara di ritorno dopo che al Wanda Metropolitano la partita è finita 1-1.

Arsenal-Atletico Madrid, probabili formazioni

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubimendi, Eze; Saka, Gyokeres, Trossard. Allenatore: Arteta.

A disposizione: Arrizabalaga, Setford, Mosquera, Calafiori, Salmon, Dowman, Gabriel Jesus, Lewis-Skelly, Norgaard, Martinelli, Madueke.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Marc Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez. Allenatore: Simeone.

A disposizione: Musso, Esquivel, Gimenez, Le Normand, Lenglet, Molina, Mendoza, Obed Vargas, Almada, Alex Baena, Sorloth, Luque.

Arbitro: Siebert (Germania).

Arsenal-Atletico Madrid: diretta e dove vederla

La sfida tra le formazioni di Arteta e Simeone è in programma alle ore 21 di martedì 5 maggio. Sarà possibile assistere all’evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251) nonché in streaming sulla piattaforma Now Tv.