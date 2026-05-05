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mercoledì, Maggio 6, 2026
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Playoff Serie C: Orari, arbitri e dove vederli in TV

Il secondo turno dei playoff

Di
Salvatore Ciotta
-
813
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Di seguito le gare con relativi arbitri dei Playoff promozione di Serie C:

 

CITTADELLALUMEZZANELuca De Angeli

Milano
Stefania Genoveffa Signorelli

Paola
Davide Gigliotti

Lamezia Terme
Mattia Drigo

Portogruaro
Marco Serra

Torino
Alberto Poli

Verona
LECCOGIANA ERMINIOMattia Nigro

Prato
Nicola Di Meo

Nichelino
Roberto Palermo

Pisa
Gabriele Restaldo

Ivrea
Matteo Gualtieri

Asti
Davide Gandino

Alessandria

 

GaraArbitroAssistente 1Assistente 2Quarto UfficialeVARAVAR
CAMPOBASSOPINETODomenico Mirabella

Napoli
Elia Tini Brunozzi

Foligno
Alberto Callovi

San dona’ di Piave
Stefano Striamo

Salerno
Giacomo Camplone

Lanciano
Domenico Castellone

Napoli
JUVENTUS NEXT GENPIANESEGabriele Sacchi

Macerata
Diego Spatrisano

Cesena
Luca Granata

Viterbo
Gioele Iacobellis

Pisa
Daniele Rutella

Enna
Edoardo Gianquinto

Parma

 

CASERTANACROTONEDario Madonia

Palermo
Davide Fedele

Lecce
Gianmarco Macripo’

Siena
Valerio Vogliacco

Bari
Manuel Volpi

Arezzo
Antonio Di Reda

Molfetta
COSENZACASARANO CALCIO S.P.A.Edoardo Manedo Mazzoni

Prato
Vincenzo Russo

Nichelino
Manuel Cavalli

Bergamo
Antonio Liotta

Castellammare di Stabia
Alberto Santoro

Messina
Fabio Rosario Luongo

Frattamaggiore

 

Le gare avranno inizio alle ore 20.00 ad eccezione di Lecco-Giana Erminio che avrà orario di inizio alle ore 20.45.

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta TV sui canali Sky e su Nowtv, Lecco-Giana Erminio sarà visibile in chiaro su Raisport.

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