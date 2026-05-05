Playoff Serie C: Orari, arbitri e dove vederli in TV

Di seguito le gare con relativi arbitri dei Playoff promozione di Serie C:
|CITTADELLA
|LUMEZZANE
|Luca De Angeli
Milano
|Stefania Genoveffa Signorelli
Paola
|Davide Gigliotti
Lamezia Terme
|Mattia Drigo
Portogruaro
|Marco Serra
Torino
|Alberto Poli
Verona
|LECCO
|GIANA ERMINIO
|Mattia Nigro
Prato
|Nicola Di Meo
Nichelino
|Roberto Palermo
Pisa
|Gabriele Restaldo
Ivrea
|Matteo Gualtieri
Asti
|Davide Gandino
Alessandria
|Gara
|Arbitro
|Assistente 1
|Assistente 2
|Quarto Ufficiale
|VAR
|AVAR
|CAMPOBASSO
|PINETO
|Domenico Mirabella
Napoli
|Elia Tini Brunozzi
Foligno
|Alberto Callovi
San dona’ di Piave
|Stefano Striamo
Salerno
|Giacomo Camplone
Lanciano
|Domenico Castellone
Napoli
|JUVENTUS NEXT GEN
|PIANESE
|Gabriele Sacchi
Macerata
|Diego Spatrisano
Cesena
|Luca Granata
Viterbo
|Gioele Iacobellis
Pisa
|Daniele Rutella
Enna
|Edoardo Gianquinto
Parma
|CASERTANA
|CROTONE
|Dario Madonia
Palermo
|Davide Fedele
Lecce
|Gianmarco Macripo’
Siena
|Valerio Vogliacco
Bari
|Manuel Volpi
Arezzo
|Antonio Di Reda
Molfetta
|COSENZA
|CASARANO CALCIO S.P.A.
|Edoardo Manedo Mazzoni
Prato
|Vincenzo Russo
Nichelino
|Manuel Cavalli
Bergamo
|Antonio Liotta
Castellammare di Stabia
|Alberto Santoro
Messina
|Fabio Rosario Luongo
Frattamaggiore
Le gare avranno inizio alle ore 20.00 ad eccezione di Lecco-Giana Erminio che avrà orario di inizio alle ore 20.45.
Tutte le gare saranno trasmesse in diretta TV sui canali Sky e su Nowtv, Lecco-Giana Erminio sarà visibile in chiaro su Raisport.