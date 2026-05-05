Playoff Serie C: Orari, arbitri e dove vederli in TV

Di seguito le gare con relativi arbitri dei Playoff promozione di Serie C:

CITTADELLA LUMEZZANE Luca De Angeli Milano Stefania Genoveffa Signorelli Paola Davide Gigliotti Lamezia Terme Mattia Drigo Portogruaro Marco Serra Torino Alberto Poli Verona LECCO GIANA ERMINIO Mattia Nigro Prato Nicola Di Meo Nichelino Roberto Palermo Pisa Gabriele Restaldo Ivrea Matteo Gualtieri Asti Davide Gandino Alessandria

Gara Arbitro Assistente 1 Assistente 2 Quarto Ufficiale VAR AVAR CAMPOBASSO PINETO Domenico Mirabella Napoli Elia Tini Brunozzi Foligno Alberto Callovi San dona’ di Piave Stefano Striamo Salerno Giacomo Camplone Lanciano Domenico Castellone Napoli JUVENTUS NEXT GEN PIANESE Gabriele Sacchi Macerata Diego Spatrisano Cesena Luca Granata Viterbo Gioele Iacobellis Pisa Daniele Rutella Enna Edoardo Gianquinto Parma

CASERTANA CROTONE Dario Madonia Palermo Davide Fedele Lecce Gianmarco Macripo’ Siena Valerio Vogliacco Bari Manuel Volpi Arezzo Antonio Di Reda Molfetta COSENZA CASARANO CALCIO S.P.A. Edoardo Manedo Mazzoni Prato Vincenzo Russo Nichelino Manuel Cavalli Bergamo Antonio Liotta Castellammare di Stabia Alberto Santoro Messina Fabio Rosario Luongo Frattamaggiore

Le gare avranno inizio alle ore 20.00 ad eccezione di Lecco-Giana Erminio che avrà orario di inizio alle ore 20.45.

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta TV sui canali Sky e su Nowtv, Lecco-Giana Erminio sarà visibile in chiaro su Raisport.