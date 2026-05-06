Serie C: i risultati dei Playoff. Domani in diretta Sky il sorteggio del primo turno nazionale

Si è concluso il secondo turno dei playoff di Serie C, con alcune sorprese come la vittoria del Casarano a Cosenza, mentre la Pianese ha eliminato la Juventus NG. Questi i risultati e le qualificate al Turno Nazionale:

Campobasso-Pineto 1-1

Casertana-Crotone 1-1

Cittadella-Lumezzane 1-0

Cosenza-Casarano 1-5

Juventus Ng-Pianese 0-2

Lecco-Giana Erminio 2-1

Primo turno Nazionale

Al primo turno partecipano 10 squadre, cioè:

Campobasso, Casertana, Cittadella, Casarano, Pianese e Lecco.

le 3 squadre terze classificate di ogni girone al termine della regular season che sono Renate, Ravenna e Salernitana

di ogni girone al termine della regular season che sono la squadra vincitrice della Coppa Italia Serie C (il Potenza)

Le 10 squadre sono accoppiate tramite un sorteggio secondo un sistema di teste di serie. Le teste di serie sono:

Renate, Ravenna, Salernitana

Potenza

La Casertana che è tra le 6 vincitrici del turno precedente (il Playoff del Girone) meglio classificata (visto che si entra in una fase nazionale, la “meglio classificata” viene decisa stilando una classifica avulsa tra tutti i gironi che tiene conto di: posizione più alta in classifica nel proprio girone, maggior numero di punti fatti, maggior numero di vittorie, maggior numero di gol fatti e, infine, del sorteggio).

Chi passa? Le partite si giocano su andata e ritorno, con ritorno in casa delle teste di serie. In caso di parità dopo le due partite, avanzano alla seconda fase le teste di serie. In totale avanzano 5 squadre.