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mercoledì, Maggio 6, 2026
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Serie B: programma ed arbitri della 38^ giornata

Gli arbitri di Serie B

Di
Salvatore Ciotta
-
27
L’ARBITRO DAVIDE MASSA PUNTA IL DITO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Di seguito programma ed arbitri della 38^ giornata del campionato di Serie B:

AVELLINO – MODENA h 20:30

DI MARCO

VOTTA –  PRESSATO

IV:       ACQUAFREDDA

VAR: AURELIANO  (ON SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

AVAR:  RUTELLA  (ON SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

 

CATANZARO – BARI h 20:30

SOZZA

MONACO – ZANELLATI

IV: MUCERA

VAR: GARIGLIO

AVAR: VOLPI

 

CESENA – PADOVA h 20:30

ARENA

EMMANUELE – RINALDI

IV: ALLEGRETTA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MONALDI

 

FROSINONE – MANTOVA h 20:30

MANGANIELLO

PERROTTI – COSTANZO

IV: CREZZINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: SERRA

 

MONZA – EMPOLI h 20:30

MARCENARO

MASTRODONATO – RICCI

IV:       CALZAVARA

VAR:   LA PENNA

AVAR:   BARONI

 

PESCARA – SPEZIA h 20:30

DOVERI

DI GIOIA – ZEZZA

IV: TROPIANO

VAR: MARINI (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

AVAR: DEL GIOVANE (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

 

REGGIANA – SAMPDORIA h 20:30

GUIDA

CORTESE – PISTARELLI

IV: PERENZONI

VAR: PEZZUTO

AVAR: PAGANESSI

 

SUDTIROL – JUVE STABIA h 20:30

MARINELLI

POLITI – BITONTI

IV:  DASSO

VAR: MAGGIONI

AVAR: GUALTIERI

 

VENEZIA – PALERMO h 20:30

ZANOTTI (foto)

PASSERI – BIANCHINI

IV: TEGHILLE

VAR: COSSO

AVAR:  PRENNA

 

VIRTUS ENTELLA – CARRARESE h 20:30

FABBRI

BELSANTI – GRASSO

IV:  LEORSINI

VAR: CAMPLONE (ON SITE STADIO COMUALE CHIAVARI)

AVAR: SANTORO (ON SITE STADIO COMUALE CHIAVARI)

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