Serie B: programma ed arbitri della 38^ giornata

Di seguito programma ed arbitri della 38^ giornata del campionato di Serie B:
AVELLINO – MODENA h 20:30
DI MARCO
VOTTA – PRESSATO
IV: ACQUAFREDDA
VAR: AURELIANO (ON SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
AVAR: RUTELLA (ON SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
CATANZARO – BARI h 20:30
SOZZA
MONACO – ZANELLATI
IV: MUCERA
VAR: GARIGLIO
AVAR: VOLPI
CESENA – PADOVA h 20:30
ARENA
EMMANUELE – RINALDI
IV: ALLEGRETTA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MONALDI
FROSINONE – MANTOVA h 20:30
MANGANIELLO
PERROTTI – COSTANZO
IV: CREZZINI
VAR: DI PAOLO
AVAR: SERRA
MONZA – EMPOLI h 20:30
MARCENARO
MASTRODONATO – RICCI
IV: CALZAVARA
VAR: LA PENNA
AVAR: BARONI
PESCARA – SPEZIA h 20:30
DOVERI
DI GIOIA – ZEZZA
IV: TROPIANO
VAR: MARINI (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
AVAR: DEL GIOVANE (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
REGGIANA – SAMPDORIA h 20:30
GUIDA
CORTESE – PISTARELLI
IV: PERENZONI
VAR: PEZZUTO
AVAR: PAGANESSI
SUDTIROL – JUVE STABIA h 20:30
MARINELLI
POLITI – BITONTI
IV: DASSO
VAR: MAGGIONI
AVAR: GUALTIERI
VENEZIA – PALERMO h 20:30
ZANOTTI (foto)
PASSERI – BIANCHINI
IV: TEGHILLE
VAR: COSSO
AVAR: PRENNA
VIRTUS ENTELLA – CARRARESE h 20:30
FABBRI
BELSANTI – GRASSO
IV: LEORSINI
VAR: CAMPLONE (ON SITE STADIO COMUALE CHIAVARI)
AVAR: SANTORO (ON SITE STADIO COMUALE CHIAVARI)