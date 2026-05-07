Caciomercato Juventus, proposto Alaba: i bianconeri riflettono sul suo arrivo

La Juventus è in piena attività per quanto riguarda il versane mercato. Nei giorni scorsi, la società torinese ha incontrato in Italia Pini Zahavi, agente di Robert Lewandowski che piace sia ai bianconeri che al Milan, in Serie A, ma sul polacco sono in fila i club da tutto il mondo. L’incontro ha preso una piega diversa, il procuratore ha offerto ai bianconeri un altro dei suoi assistiti: David Alaba. Il profilo è subito entrato nell’interesse della Juve, anche perché Spalletti, nel prossimo mercato cerca profili di esperienza. Alaba è perfetto!

L’austriaco, in forza al Real, ha 34 anni da compiere il mese prossimo, dopo 12 anni al Bayern Monaco nel 2021 si era trasferito ai Blancos, dove dopo le prime due stagioni non ha più trovato grande spazio, soprattutto per problemi fisici. Il contratto con le Merengues andrà in scadenza il prossimo mese di giugno, quindi potrebbe arrivare a parametro zero. L’ostacolo potrebbe essere lo stipendio. Alaba guadagna 10 milioni di euro netti l’anno ma, tra età e per le recenti problematiche di salute, dovrà ridursi sensibilmente lo stipendio, quindi la Juventus potrebbe approfittare del momento proficuo.