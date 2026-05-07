Il calciomercato Lazio si concentra sul versante attacco, tra le ultime notizie è spuntato un nuovo nome per le prossime idee per il reparto offensivo: Mohamed Bayo. L’attaccante è di origine francese ma gioca con la Nazionale Guinea.

Calciomercato Lazio, Mohamed Bayo nel mirino di Lotito

Nonostante la Lazio sia nel pieno della lotta finale del campionato, dove cerca di blindare l’ottavo posto in Serie A e prepara la delicatissima finale di Coppa Italia contro l’Inter, la dirigenza biancoceleste con a capo Fabiani, inizia a muovere le prime pedine in ottica calciomercato. A Formello sono pronti al salto di qualità. A Claudio Lotito piace Mohamed Bayo. L’attaccante guineano, classe 1998, è attualmente di proprietà dei francesi del Lille ma è in prestito ai turchi del Gaziantep.

Apprezzato per la sua fisicità e il senso del gol, Bayo ha numerose caratteristiche che mancano nello scacchiere capitolino, quindi potrebbe piacere molto anche a Maurizio Sarri che potrebbe avere a disposizione un nuovo profilo per la prossima stagione. Proposto ad un prezzo ragionevole, al di sotto dei 20 milioni di euro, per i biancocelesti non sarà semplice arrivare all’attaccante. Folta è la concorrenza per Mohamed, piace in Bundesliga, sia Stoccarda che Friburgo, mentre in Spagna è seguito dal Celta Vigo. Nella Super Lig turca, seguito con interesse da Fenerbahce e Besiktas. A Formello bisognerà lavorare duramente per superare la folta concorrenza.