Calciomercato Roma, spunta Alexandro Bernabei: un terzino sinistro per Gasperini

Il calciomercato Roma non ha intenzione di perdere il passo e cerca di correre forte come le altre società. A giornate dalla fine del campionato in corso, la Roma inizia già a programmare la prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa a Gian Piero Gasperini. Tra i profili monitorati dal club giallorosso ci sarebbe anche Alexandro Bernabei, esterno argentino dell’Internacional.

Calciomercato Roma, nel mirino Alexandro Bernabei, esterno argentino

Nelle ultime settimane tanti i nomi intorno al calciomercato Roma, nelle ultime ore è spuntato il nome dell’esterno argentino Alexandro Bernabei. Il giocatore, con origini italiane, è un classe 2000 e, attualmente, il valore di mercato si aggirerebbe intorno ai 7-10 milioni di euro, cifra che potrebbe aumentare in caso di ulteriori conferme nel corso della stagione.

La Roma è realmente interessata, il terzino sinistro dell’Internacional SC potrebbe diventare un obiettivo concreto nelle prossime settimane. Tutto dipende anche dalle intenzioni della società e del giovane classe 2000. L’argentino si è messo in evidenza nel corso della stagione grazie alle sue prestazioni offensive e alla continuità di rendimento. Finora ha collezionato già 20 presenze, dove ha anche realizzato 6 gol e 2 assist, in un totale di 1611 minuti giocati. Numeri importanti che avrebbero attirato l’attenzione del club giallorosso in vista del mercato estivo e di altre società in giro per l’Europa. Il terzino argentino ha anche militato nel Celtic. Nella squadra scozzese ha giocato dal 2022 al 2024.