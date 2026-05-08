Il calciomercato Inter torna su uno degli obiettivi fissati già da un po’ in agenda dai nerazzurri: Marco Palestra. Il terzino destro ha disputato una grande stagione con la maglia del Cagliari e si è fatto valere anche con la maglia della Nazionale. Adesso è pronto al grande salto, giocare per una big della Serie A e l’Inter è pronta all’assalto.

Calciomercato Inter, pronti all’assalto a Marco Palestra

Classe 2005, nato vicino Milano, Marco Palestra è cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta. Dopo aver brillato nell’Atalanta Under 23 in Serie C, ha fatto il salto in Serie A, trasferendosi al Cagliari in prestito per la stagione 2025/2026. Noto per le sue caratteristiche, è un esterno sinistro dotato di grande spinta offensiva, bravo anche nel dribbling e nel servire assist. Perfetto per rinforzare la rosa a Cristian Chivu nella prossima stagione.

Attualmente in prestito al Cagliari, Palestra è di proprietà dell’Atalanta. Il prezzo di mercato del giovanissimo esterno è fissato a circa 40 milioni di euro. L’Atalanta non sembra intenzionata a fare sconti, con valutazioni che secondo alcune fonti potrebbero avvicinarsi anche ai 50 milioni. attirando l’interesse di diverse big. A Viale della Liberazione sono interessati a Palestra già da tempo, hanno grande stima e sanno che la sua presenza potrebbe migliorare la fascia nerazzurra. Bisognerà solo di trattare con i bergamaschi che non hanno intenzione di mollare Marco o di abbassare il prezzo del suo cartellino.