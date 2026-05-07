Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
giovedì, Maggio 7, 2026
Home Serie B Serie B: date ed orari di playoff e playout

Serie B: date ed orari di playoff e playout

Il programma dei playoff di Serie B

Di
Salvatore Ciotta
-
5
Calendario Serie B
Fonte Lega B

La Lega Serie B ha ufficializzato gli orari dei playoff e degli eventuali playout. Si gioca sempre alle 20, fa eccezione il turno preliminare playoff calendarizzato alle 18.45 e, la seconda gara, alle 21. Gli abbinamenti definitivi delle gare di playoff e eventuali playout saranno resi noti, attraverso un comunicato, al termine della 38ª giornata.

Turno preliminare (gara unica)

  • Martedì 12 maggio 2026 (6ª vs 7ª) – ore 18.45
  • Martedì 12 maggio 2026 (5ª vs 8ª) – ore 21.00

Semifinali (andata)

  • Sabato 16 maggio 2026 (6ª/7ª vs 3ª) – ore 20.00
  • Domenica 17 maggio 2026 (5ª/8ª vs 4ª) – ore 20.00

Semifinali (ritorno)

  • Martedì 19 maggio 2026 (3ª vs 6ª/7ª) – ore 20.00
  • Mercoledì 20 maggio 2026 (4ª vs 5ª/8ª) – ore 20.00

Finali

  • Domenica 24 maggio 2026 (andata) – ore 20.00
  • Venerdì 29 maggio 2026 (ritorno)* – ore 20.00

*Gara da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

Calendario playout Serie B, i dettagli

Playout per la permanenza nel Campionato Serie BKT

  • Venerdì 15 maggio 2026 (andata) – 17ª vs 16ª (ore 20.00)
  • Venerdì 22 maggio 2026 (ritorno) – 16ª vs 17ª (ore 20.00)

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
© 2005 - 2026 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598