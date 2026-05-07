Serie B: date ed orari di playoff e playout

La Lega Serie B ha ufficializzato gli orari dei playoff e degli eventuali playout. Si gioca sempre alle 20, fa eccezione il turno preliminare playoff calendarizzato alle 18.45 e, la seconda gara, alle 21. Gli abbinamenti definitivi delle gare di playoff e eventuali playout saranno resi noti, attraverso un comunicato, al termine della 38ª giornata.

Turno preliminare (gara unica)

Martedì 12 maggio 2026 (6ª vs 7ª) – ore 18.45

Martedì 12 maggio 2026 (5ª vs 8ª) – ore 21.00

Semifinali (andata)

Sabato 16 maggio 2026 (6ª/7ª vs 3ª) – ore 20.00

Domenica 17 maggio 2026 (5ª/8ª vs 4ª) – ore 20.00