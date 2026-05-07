Serie B: date ed orari di playoff e playout

La Lega Serie B ha ufficializzato gli orari dei playoff e degli eventuali playout. Si gioca sempre alle 20, fa eccezione il turno preliminare playoff calendarizzato alle 18.45 e, la seconda gara, alle 21. Gli abbinamenti definitivi delle gare di playoff e eventuali playout saranno resi noti, attraverso un comunicato, al termine della 38ª giornata.
Turno preliminare (gara unica)
- Martedì 12 maggio 2026 (6ª vs 7ª) – ore 18.45
- Martedì 12 maggio 2026 (5ª vs 8ª) – ore 21.00
Semifinali (andata)
- Sabato 16 maggio 2026 (6ª/7ª vs 3ª) – ore 20.00
- Domenica 17 maggio 2026 (5ª/8ª vs 4ª) – ore 20.00
Semifinali (ritorno)
- Martedì 19 maggio 2026 (3ª vs 6ª/7ª) – ore 20.00
- Mercoledì 20 maggio 2026 (4ª vs 5ª/8ª) – ore 20.00
Finali
- Domenica 24 maggio 2026 (andata) – ore 20.00
- Venerdì 29 maggio 2026 (ritorno)* – ore 20.00
*Gara da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato.
Calendario playout Serie B, i dettagli
Playout per la permanenza nel Campionato Serie BKT
- Venerdì 15 maggio 2026 (andata) – 17ª vs 16ª (ore 20.00)
- Venerdì 22 maggio 2026 (ritorno) – 16ª vs 17ª (ore 20.00)