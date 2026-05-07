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giovedì, Maggio 7, 2026
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Serie C: gli accoppiamenti del primo turno nazionale

I sorteggi dei playoff di Serie C

Di
Salvatore Ciotta
-
7
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Sono stati effettuati oggi i sorteggi del primo turno nazionale dei playoff di Serie C, di seguito le date delle partite di andata e ritorno:

Andata (domenica 10 maggio)

  • Cittadella-Ravenna
  • Campobasso-Potenza
  • Pianese-Lecco
  • Casarano-Renate
  • Casertana-Salernitana

 

Ritorno (mercoledì 13 maggio)

  • Ravenna-Cittadella
  • Potenza-Campobasso
  • Lecco-Pianese
  • Renate-Casarano
  • Salernitana-Casertana

Le vincenti delle cinque gare verranno accoppiate alle squadre che si sono classificate seconde in campionato e cioè Brescia, Ascoli e Catania.

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