Serie C: gli accoppiamenti del primo turno nazionale

Sono stati effettuati oggi i sorteggi del primo turno nazionale dei playoff di Serie C, di seguito le date delle partite di andata e ritorno:
Andata (domenica 10 maggio)
- Cittadella-Ravenna
- Campobasso-Potenza
- Pianese-Lecco
- Casarano-Renate
- Casertana-Salernitana
Ritorno (mercoledì 13 maggio)
- Ravenna-Cittadella
- Potenza-Campobasso
- Lecco-Pianese
- Renate-Casarano
- Salernitana-Casertana
Le vincenti delle cinque gare verranno accoppiate alle squadre che si sono classificate seconde in campionato e cioè Brescia, Ascoli e Catania.