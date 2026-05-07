Serie C: gli accoppiamenti del primo turno nazionale

Sono stati effettuati oggi i sorteggi del primo turno nazionale dei playoff di Serie C, di seguito le date delle partite di andata e ritorno:

Andata (domenica 10 maggio)

Cittadella-Ravenna

Campobasso-Potenza

Pianese-Lecco

Casarano-Renate

Casertana-Salernitana

Ritorno (mercoledì 13 maggio)

Ravenna-Cittadella

Potenza-Campobasso

Lecco-Pianese

Renate-Casarano

Salernitana-Casertana

Le vincenti delle cinque gare verranno accoppiate alle squadre che si sono classificate seconde in campionato e cioè Brescia, Ascoli e Catania.