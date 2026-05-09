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sabato, Maggio 9, 2026
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Lazio-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Di
Anna Rosaria Iovino
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serie a enilive 2024 2025: lazio vs inter
IL GOL DI CALHANOGLU ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

In Serie A Tim big match l’anticipo delle ore 18 di oggi, 9 maggio 2026 all’Olimpico di Roma tra Lazio-Inter. La gara, valida per la 36esima giornata di campionato verrà guidata dall’arbitro Abisso. L’Inter arriva in capitale da Campione d’Italia, dopo aver conquistato lo scudetto nella scorsa giornata. Le due formazioni si ritroveranno contro anche tra una settimana per la finale di Coppa Italia.

Lazio-Inter, probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Motta, Lazzari, Romagnoli, Gila, Pellegrini; Taylor, Rovella, Basic; Cancellieri, Maldini, Pedro. All. Sarri. A disposizione: Giacomone, Pannozzo, Provstgaard, Tavares, Hysaj, Marusic, Belahyane, Przyborek, Dele-Bashiru, Patric, Isaksen, Ratkow, Noslin, Dia. Indisponibili: Cataldi, Gigot, Provedel, Zaccagni. Squalificati: -. Diffidati: Pedro, Taylor, Tavares.

INTER (3-5-2): J.Martinez, Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Carlos Augusto; Bonny, Lautaro. All. Chivu. A disposizione: Sommer, Di Gennaro, De Vrij, Akanji, Dimarco, Dumfries, Luis Hnerique, Zielinski, Barella, Sucic, Mosconi, Thuram. Indisponibili: Calhanoglu, Esposito. Squalificati: -. Diffidati: Akanji.

Abitro: Abisso di Palermo

Lazio-Inter, dove vedere la partita in tv

Lazio-Inter, anticipo della 36ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18 allo stadio Olimpico e sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn e su Sky Zona Dazn (214).

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