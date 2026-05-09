Parma-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Al Tardini va in scena Parma-Roma, gara valida per la 36^a giornata di Serie A Tim. Il match tra ducali e giallorossi si giocherà domenica 10 maggio 2026 alle ore 18. Arbitro della gara il signor Chiffi.

Parma-Roma, probabili formazioni

La Roma cerca i tre punti al Tardini per continuare la corsa alla prossima Champions League. Ballottaggio Dybala-Pisilli, confermato Hermoso in difesa. Giallorossi quinti in classifica con 64 punti, arrivano dalla bellissima vittoria contro la Fiorentina (4-0).

Il Parma con Cuesta pronto a schierare la formazione migliore. In attacco ci sarà Pellegrino supportato da Strefezza. I ducali sono al 13esimo posto in classifica con 42 punti, salvezza raggiunta da un pezzo.

Parma (5-3-2): Suzuki; Delprato, Circati, Troilo, Valenti, Valeri; Bernabè, Nicolussi Caviglia, Keita; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta

Roma (3-4-1-2): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Wesley; Soulé, Malen. Allenatore: Gasperini

Parma-Roma, dove vedere la partita in tv

La partita fra Parma e Roma sarà visibile sia su Dazn che su Sky. Gli abbonati Dazn potranno seguire l’incontro collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. I clienti Sky avranno la possibilità di vedere il match del Tardini sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport e in streaming su SkyGo e Now.