Il calciomercato Inter inizia la corsa verso nuove trattative per rinforzare i vari reparti a Cristian Chivu. La dirigenza di Viale della Liberazione è pronta ad avviare trattative nuove nella sessione estiva, i nomi che si susseguono sono tanti.

Calciomercato Inter, tanti i nomi ai quali lavorano i nerazzurri

I nomi intorno al calciomercato Inter sono vari, alcuni fissi: Manu Koné, Moussa Diaby e Guglielmo Vicario. L’Inter per l’estate continua a seguire da vicino altri due obiettivi di gennaio, Curtis Jones del Liverpool e Brooke Norton-Cuffy del Genoa. Due nomi importanti per la dirigenza che hanno messo nel mirino i due giocatori. L’obiettivo numero uno per il centrocampo nerazzurro resta sempre Koné della Roma, nome fissato in alto da circa 1 anno.

I nerazzurri sono da mesi su Curtis Jones del Liverpool. L’inglese oggi non è un titolare fisso dei Reds, quindi cerca una nuova squadra dove esprimere al meglio se stesso. In mediana spazio al ritorno del figlio d’arte Stankovic, con l’addio quasi certo di Frattesi, Mkhitaryan che potrebbe appendere gli scarpini al chiodo e Diouf che all’Inter vogliono reinventare come esterno. In fascia l’interesse per Norton-Cuffy del Genoa, che era stato bloccato lo scorso inverno potrebbe tornare di moda.Considerato, per caratteristiche, un potenziale alter ego dell’esterno nerazzurro, il classe 2004 del Genoa resta un’opzione assolutamente plausibile. Tutto dipenderà anche dal futuro di Dumfries.