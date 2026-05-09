Milan-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

La 36^a giornata di Serie A Tim ha in programma anche il big match Milan-Atalanta. La sfida al Meazza si giocherà domenica 10 maggio 2026 alle ore 20:45, arbitrata da Zufferli. Le due formazioni si affrontano con la disperata ricerca di punti, entrambe sognano il piazzamento in Europa e l’unico obiettivo è vincere.

Milan-Atalanta, probabili formazioni

Il Milan dovrebbe schierarsi con il consueto modulo di Allegri, il 3-5-2, un modulo che garantisce equilibrio difensivo e gestione dei ritmi.

Milan (3-5-2): Mike Maignan; Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović; Yunus Musah, Ruben Loftus-Cheek, Luka Modrić, Youssouf Fofana, Pervis Estupiñán; Alexis Saelemaekers, Rafael Leão.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

L’Atalanta di Palladino dovrebbe presentarsi con il 3-4-2-1, sistema che esalta intensità e densità centrale e dovrebbe provare a fermare i rossoneri di Allegri.

Atalanta (3-4-2-1): Marco Carnesecchi; Giorgio Scalvini, Isak Hien, Berat Djimsiti; Raoul Bellanova, Marten de Roon, Mario Pašalić, Nicola Zalewski; Charles De Ketelaere, Mario Pašalić; Gianluca Scamacca.

Allenatore: Raffaele Palladino.

Milan-Atalanta, dove vedere la partita

La partita tra Milan e Atalanta verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’ la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.