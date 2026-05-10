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domenica, Maggio 10, 2026
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Serie C: il programma dei Playoff e dove vederli in TV

Il programma dei Playoff

Di
Salvatore Ciotta
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Questa sera si gioca il primo turno dei Playoff Nazionali di Serie C, con le gare che avranno inizio alle ore 20.00. Sono coinvolte 10 squadre, con a sorpresa la Pianese che ha eliminato la Juventus Ng, mentre il Casarano aveva eliminato mercoledì sera il Cosenza con un clamoroso 5-1.

Di seguito il programma della partite di andata e dove vederle in TV:

Campobasso-Potenza ore 20.00 Sky canale 253

Casarano-Renate ore 20.00 Sky canale 256

Pianese-Lecco ore 20.00 Sky canale 255

Cittadella-Ravenna ore 20,45 Sky canale 254 e Raisport

Casertana-Salernitana ore 21.00 Sky canale 252

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