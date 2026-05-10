Serie C: il programma dei Playoff e dove vederli in TV

Questa sera si gioca il primo turno dei Playoff Nazionali di Serie C, con le gare che avranno inizio alle ore 20.00. Sono coinvolte 10 squadre, con a sorpresa la Pianese che ha eliminato la Juventus Ng, mentre il Casarano aveva eliminato mercoledì sera il Cosenza con un clamoroso 5-1.
Di seguito il programma della partite di andata e dove vederle in TV:
Campobasso-Potenza ore 20.00 Sky canale 253
Casarano-Renate ore 20.00 Sky canale 256
Pianese-Lecco ore 20.00 Sky canale 255
Cittadella-Ravenna ore 20,45 Sky canale 254 e Raisport
Casertana-Salernitana ore 21.00 Sky canale 252