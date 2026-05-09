Juventus da Champions, a Lecce tre punti pesanti firmati Vlahovic (0-1)

Vlahovic trascina la Juve a Lecce
La Juve vola verso la Champions, a Lecce arrivano tre punti pesantissimi per la corsa all’Europa che conta. Ci pensa Vlahovic, bravo a sbloccare la gara in avvio. Un gol che pesa come un macigno per la volata Champions. Spalletti può sorridere. Juve vicina al raddoppio in più occasioni, due reti annullate ai bianconeri per fuorigioco. Tre punti pesanti in cassaforte, l’Europa è più vicina.
Lecce Juve 0-1: risultato e tabellino
Reti: 1′ Vlahovic
Lecce (4-2-3-1): Falcone (C); Danilo Veiga (69′ Helgason), Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom (62′ Jean), Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda (74′ N’Dri); Cheddira (74′ Camarda). All. Di Francesco. A disp. Fruchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Stulic, Perez, Gandelman, Gorter, Marchwinski, Kovac.
Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (82′ Davis); McKennie (85′ Gatti), Locatelli, Koopmeiners; Conceicao (82′ Zhegrova), Yildiz (82′ Boga); Vlahovic (76′ Holm). All. Spalletti. A disp. Perin, Pinsoglio, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti.
Arbitro: Colombo di Como
Ammoniti: 79′ Conceicao, 80′ Jean