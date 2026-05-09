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domenica, Maggio 10, 2026
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Juventus da Champions, a Lecce tre punti pesanti firmati Vlahovic (0-1)

Un gol dell'attaccante regala ai bianconeri tre punti per l'Europa che conta

Di
Fabiano Corona
-
39
juventus calcio
DUSAN VLAHOVIC ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Vlahovic trascina la Juve a Lecce

La Juve vola verso la Champions, a Lecce arrivano tre punti pesantissimi per la corsa all’Europa che conta. Ci pensa Vlahovic, bravo a sbloccare la gara in avvio. Un gol che pesa come un macigno per la volata Champions. Spalletti può sorridere. Juve vicina al raddoppio in più occasioni, due reti annullate ai bianconeri per fuorigioco. Tre punti pesanti in cassaforte, l’Europa è più vicina.

Lecce Juve 0-1: risultato e tabellino

Reti: 1′ Vlahovic

Lecce (4-2-3-1): Falcone (C); Danilo Veiga (69′ Helgason), Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom (62′ Jean), Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda (74′ N’Dri); Cheddira (74′ Camarda). All. Di Francesco. A disp. Fruchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Stulic, Perez, Gandelman, Gorter, Marchwinski, Kovac.

Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (82′ Davis); McKennie (85′ Gatti), Locatelli, Koopmeiners; Conceicao (82′ Zhegrova), Yildiz (82′ Boga); Vlahovic (76′ Holm). All. Spalletti. A disp. Perin, Pinsoglio, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti.

Arbitro: Colombo di Como

Ammoniti: 79′ Conceicao, 80′ Jean

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