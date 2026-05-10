Cremonese no stress contro un Pisa già in vacanza. Finisce 3-0 allo Zini. Hiljemark verso l’esonero a favore di Manicone

La Cremonese batte agevolmente un Pisa ormai in vacanza, e che ha chiuso il match in nove uomini causa espulsione di Bozhinov e Loyola. Con questi tre punti la squadra di Giampaolo può credere ancora nella salvezza, ed ora è una la lunghezza di distanza dal Lecce sconfitto ieri dalla Juventus. Le reti della Cremonese sono state segnate da Vardy nel primo tempo con un bel diagonale, e nella ripresa da Bonazzoli che conclude un bel contropiede causato da un pallone perso in attacco da Angori e con il Pisa bilanciato, tris di Okereke che fa quello che vuole e in diagonale batte Semper.

Hiljemark dopo l’ennesima sconfitta potrebbe essere esonerato, ed il suo posto potrebbe essere preso da Manicone allenatore in seconda.

Il tabellino

Cremonese-Pisa 3-0

CREMONESE: Audero E., Terracciano F., Bianchetti M., Luperto S., Pezzella G. (dal 14′ st Zerbin A.), Barbieri T., Grassi A., Maleh Y. (dal 14′ st Thorsby M.), Vandeputte J. (dal 27′ st Okereke D.), Bonazzoli F., Vardy J. (dal 27′ st Sanabria A.). A disposizione: Bondo W., Ceccherini F., Collocolo M., Djuric M., Faye M., Folino F., Nava L., Okereke D., Sanabria A., Silvestri M., Thorsby M., Zerbin A. Allenatore: Giampaolo M..

PISA: Semper A., Canestrelli S., Caracciolo Ant., Bozhinov R., Toure I., Akinsanmiro E. (dal 27′ st Piccinini G.), Loyola F., Vural I. (dal 20′ st Hojholt M.), Leris M. (dal 37′ pt Angori S.), Moreo S. (dal 37′ pt Calabresi A.), Stojilkovic F. (dal 20′ st Meister H.). A disposizione: Aebischer M., Albiol R., Angori S., Calabresi A., Cuadrado J., Durosinmi R., Hojholt M., Iling Junior S., Lorran, Marin M., Meister H., Nicolas Andrade, Piccinini G., Scuffet S. Allenatore: Hiljemark O..

Reti: al 31′ pt Vardy J. (Cremonese) , al 6′ st Bonazzoli F. (Cremonese), Okereke 86′

Ammonizioni: al 16′ pt Bozhinov R. (Pisa), al 4′ st Calabresi A. (Pisa).

Espulsioni: al 23′ pt Bozhinov R. (Pisa). Loyola (Pisa)