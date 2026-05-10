Povero Diavolo! Sconfitto, umiliato e contestato a San Siro. Finisce 2-3 per l’Atalanta

Adesso per il Milan si fa durissima la lotta per un posto in Champions League, la sconfitta di questa sera sa molto di resa, anche se al termine della stagione mancano le partite contro Genoa e Cagliari in casa. Giocare però con questa atmosfera di contestazione a San Siro non è per niente semplice, tifosi contro Furiani a cui è stato dedicato un GF out, ma anche fischi per i giocatori che a Reggio Emilia e questa sera sono scesi in campo senza anima. L’Atalanta invece non ruba niente, successo meritato della truppa guidata da Palladino ed ora la presenza nella prossima Conference League è più vicina. L’Atalanta va a segno all’8′ con Ederson che approfitta di un passaggio deviato di Raspadori per battere Maignan, raddoppio della Dea con Zappacosta servito da De Keteleare, nella ripresa a segno Raspadori con un sinistro potentissimo che si insacca all’incrocio dei pali. Nel finale segna il 3-1 Pavlovic su assist di Ricci, Nkunku realizza al 94′ il rigore del 2-3.

Il tabellino

Milan-Atalanta 2-3

MILAN: Maignan M., De Winter K. (dal 13′ st Athekame Z.), Gabbia M., Pavlovic S., Saelemaekers A., Loftus-Cheek R. (dal 1′ st Nkunku C.), Ricci S., Rabiot A., Bartesaghi D. (dal 35′ st Estupinan P.), Gimenez S. (dal 13′ st Fullkrug N.), Leao R. (dal 13′ st Fofana Y.). A disposizione: Athekame Z., Estupinan P., Fofana Y., Fullkrug N., Jashari A., Nkunku C., Odogu D., Pittarella M., Terracciano P. Allenatore: Allegri M..

ATALANTA: Carnesecchi M., Scalvini G. (dal 3′ st Kossounou O. dal 18′ st Ahanor H.), Hien I., Kolasinac S., Zappacosta D. (dal 10′ st Bellanova R.), De Roon M., Ederson, Zalewski N., De Ketelaere C. (dal 18′ st Pasalic M.), Raspadori G., Krstovic N.. A disposizione: Ahanor H., Bakker M., Bellanova R., Kossounou O.2, Musah Y., Obric R., Pasalic M., Rossi F., Samardzic L., Scamacca G., Sportiello M., Sulemana K., Vavassori D. Allenatore: Palladino R..

Reti: al 7′ pt Ederson (Atalanta) , al 29′ pt Zappacosta D. (Atalanta) , al 7′ st Raspadori G. (Atalanta) . 44′ st Pavlovic (Milan) 49′ st Nkunku (Milan)

Ammonizioni: al 34′ pt Leao R. (Milan) al 25′ st Hien I. (Atalanta).