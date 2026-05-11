Lazio-Inter: le ultime sulle formazioni per la finale di Coppa Italia

Una serata speciale quella all’Olimpico mercoledì 13 maggio, quando Lazio-Inter si sfideranno per la finale di Coppa Italia. I due tecnici ancora con qualche dubbio sulle formazioni, considerando squalificati ed infortunati. La Lazio non avrà Sarri in panchina perché il tecnico è stato squalificato nell’ultima sfida di Coppa.

Lazio-Inter, probabili formazioni

Maurizio Sarri la pensa così: “In campo andranno i calciatori più in forma”. Sarà così anche contro l’Inter mercoledì sera. Dunque, saranno attesi alcuni cambi rispetto alla formazione vista nella 36^a giornata di Serie A. Per la difesa torneranno titolari Tavares e Gila. Dopo il riposo concesso nell’ultima giornata, Taylor si riprenderà il ruolo di mezzala destra, con lo spostamento di Basic a sinistra. Ballottaggio per il ruolo di regista: se Cataldi non recupererà dallo stop partirà Rovella. Davanti Noslin è l’unico certo del posto al centro dell’attacco; sugli esterni dovrebbero partire Zaccagni, sempre più in via di guarigione, e Isaksen.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Rovella, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Gigot, Provstgaard, Lazzari, Pellegrini, Hysaj, Patric, Dele-Bashiru, Belahyane, Cancellieri, Pedro, Przyborek, Ratkov, Maldini.

Allenatore: M.Sarri.

Cristian Chivu, dopo aver vinto il campionato, sogna il “doblete” alla prima stagione sulla panchina dell’Inter. Il tecnico rumeno sta studiano alla meglio la formazione, tra i pali ci sarà Martinez; Akanji si riprenderà il centro della difesa, con Bisseck e Bastoni ai lati della difesa. A centrocampo gli unici confermati saranno Barella e Sucic, ancora chiamato a fare le veci di Calhanoglu, infortunato. Gli altri centrocampisti saranno Dumfries, Zielinski e Dimarco. L’attacco sarà ancora affidato all’inarrestabile coppia composta da Thuram e Lautaro Martinez.