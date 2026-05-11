Serie C: i risultati dei Playoff. Vincono Potenza, Renate e Salernitana

Nelle gare di andata del primo turno dei playoff nazionali di Serie C, vincono fuori casa Potenza, Renate e Salernitana, mentre finiscono in parità le gare di Piancastagnaio e Cittadella. Il Potenza vincitore della Coppa Italia rifila un 3-0 al Campobasso, il Renate passa a Casarano grazie ad una doppietta di Karlsson, mentre la Salernitana batte 3-2 la Casertana dopo essere stata in vantaggio di tre reti. Infine il Lecco pareggia contro la Pianese a segno nella nebbia Kritta e Tirelli, mentre il Ravenna rimonta due reti al Cittadella con Bani e Fischnaller.

I risultati

Campobasso-Potenza 0-3 (19′ rig. Lucas Felippe, 29′ D’Auria, 41′ Siatounis)

Pianese-Lecco 1-1 (23′ Kritta, 73′ Tirelli)

Casarano-Renate 0-2 (3′ e 24′ Karlsson)

Cittadella-Ravenna 2-2 (36′ Vita, 45+3′ Rabbi, 82′ Bani, 86′ rig. Fischnaller)

Casertana-Salernitana 2-3 (11′ Lescano, 30′ Ferrari, 55′ Ferraris, 71′ Proia, 83′ Butic)

Il programma delle gare di ritorno