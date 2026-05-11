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lunedì, Maggio 11, 2026
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Serie C: i risultati dei Playoff. Vincono Potenza, Renate e Salernitana

I risultati dei playoff

Di
Salvatore Ciotta
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Nelle gare di andata del primo turno dei playoff nazionali di Serie C, vincono fuori casa Potenza, Renate e Salernitana, mentre finiscono in parità le gare di Piancastagnaio e Cittadella. Il Potenza vincitore della Coppa Italia rifila un 3-0 al Campobasso, il Renate passa a Casarano grazie ad una doppietta di Karlsson, mentre la Salernitana batte 3-2 la Casertana dopo essere  stata in vantaggio di tre reti. Infine il Lecco pareggia contro la Pianese a segno nella nebbia Kritta e Tirelli, mentre il Ravenna rimonta due reti al Cittadella con Bani e Fischnaller.

 

I risultati

  • Campobasso-Potenza 0-3 (19′ rig. Lucas Felippe, 29′ D’Auria, 41′ Siatounis)
  • Pianese-Lecco 1-1 (23′ Kritta, 73′ Tirelli)
  • Casarano-Renate 0-2 (3′ e 24′ Karlsson)
  • Cittadella-Ravenna 2-2 (36′ Vita, 45+3′ Rabbi, 82′ Bani, 86′ rig. Fischnaller)
  • Casertana-Salernitana 2-3 (11′ Lescano, 30′ Ferrari, 55′ Ferraris, 71′ Proia, 83′ Butic)

Il programma delle gare di ritorno

  • Ravenna-Cittadella (mercoledì 13/05 alle 20.00)
  • Lecco-Pianese (mercoledì 13/05 alle 20.00)
  • Renate-Casarano (mercoledì 13/05 alle 20.00)
  • Salernitana-Casertana (mercoledì 13/05 alle 20.45)
  • Potenza-Campobasso (mercoledì 13/05 alle 21.00)

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