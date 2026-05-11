Il calciomercato Juventus continua a girare anche intorno all’incertezza sul futuro di Dusan Vlahovic. Il serbo potrebbe restare, sia per propria volontà che per quella di Luciano Spalletti, suo grande estimatore. Ma in agguato ci sono diverse società, tra cui importanti club come Bayern Monaco e Barcellona.

Calciomercato Juventus, attenzione a Vlahovic: Barcellona e Bayern alla finestra

Dopo mesi di stop per un brutto infortunio, Dusan Vlahovic è tornato ed è esploso come una bomba. L’attaccante si è rimesso al centro del mondo Juve a suon di gol. L’attaccante, rientrato dopo oltre 100 giorni di stop, ha firmato gli ultimi due gol bianconeri valsi quattro punti alla formazione di Spalletti.

Resta l’attaccante molto apprezzato dal tecnico di Certaldo, il quale spinge il serbo a restare e rinnovare. La Juve ha già provato a trattenerlo, adesso proverà a fare un altro tentativo per trattenere Vlahovic a Torino. I vertici bianconeri aprono anche a un accordo breve per scongiurare la possibilità di perdere il giocatore a zero. Intanto, alla finestra, spuntano Barça e Bayern, due big che osservano gli sviluppi tra Vecchia Signora e giocatore. Seppur Dusan sarebbe contento di continuare a lavorare con Saplletti, il padre-agente è convinto di riuscire a strappare un contratto migliore rispetto a quello da 6 milioni offerto dai bianconeri. Anche perché in Germania e in Spagna non si fanno problemi di cachet.