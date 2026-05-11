Verso Lazio-Inter, Thuram a rischio forfait | Le formazioni

Thuram salta la finale, pronto Pio Esposito

Brutte notizie per l’Inter di Chivu, durante l’allenamento odierno si è fermato Thuram, problema muscolare per l’attaccante francese. La presenza in campo per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter è a questo punto a forte rischio. Per sostituire il numero 9 nerazzurro, pronto Pio Esposito, recuperato e arruolabile.

Probabili formazioni Lazio Inter

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Rovella, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Pio Esposito. Allenatore: Cristian Chivu