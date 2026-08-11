Il Milan saluta, almeno per una stagione, Zachary Atekhame. Dopo un primo anno in rossonero nel quale ci si aspettava qualcosa in più, il classe 2004 è pronto a ripartire dalla Francia: ad attenderlo c’è il Lione, che ha trovato l’intesa con il Milan per un trasferimento in prestito.

Calciomercato Milan, Atekhame al Lione | Occhi su El Ouahdi

La formula racconta bene anche le intenzioni dei rossoneri. Sarà infatti un prestito secco, senza diritto di riscatto, perché a Milanello non hanno intenzione di perdere il controllo sul giocatore dopo appena una stagione. Il Lione, inoltre, pagherà interamente lo stipendio di Atekhame per tutta la durata dell’accordo.

Per lo svizzero sarà soprattutto l’occasione per trovare quella continuità che gli è mancata a Milano. La prima stagione in Italia doveva servire per iniziare a imporsi e dimostrare di poter diventare una soluzione importante sulla fascia, ma il salto si è rivelato più complicato del previsto. Da qui la scelta di mandarlo a giocare senza inserire alcuna opzione per l’acquisto definitivo.

Il Milan, intanto, guarda già oltre. La partenza di Atekhame lascia spazio per un nuovo innesto sulla corsia e uno dei nomi che piace maggiormente arriva dal Belgio: Zakaria El Ouahdi, classe 2001 del Genk.

Il marocchino è finito nel mirino dei rossoneri e viene valutato circa 13-15 milioni di euro. Una cifra sulla quale il Milan sta facendo le proprie valutazioni mentre accompagna Atekhame verso Lione. Una fascia può quindi cambiare volto: lo svizzero parte per trovare minuti, El Ouahdi è uno dei profili seguiti per prenderne il posto.