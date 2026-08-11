L’Inter continua a lavorare per completare la fascia destra dopo l’addio di Denzel Dumfries e, dopo settimane di valutazioni e contatti su più fronti, la dirigenza sembra pronta a tornare con decisione su uno dei nomi seguiti più a lungo durante questa sessione di mercato. Si tratta di Djed Spence, per il quale i nerazzurri stanno preparando una nuova offensiva.

Calciomercato Inter, nuovo assalto a Spence | La richiesta

I contatti con il Tottenham non si sono mai realmente interrotti. L’ostacolo principale è sempre stato rappresentato dalla valutazione degli Spurs, inizialmente attestata intorno ai 45 milioni di euro, cifra che aveva portato l’Inter a considerare l’operazione troppo onerosa e a valutare contemporaneamente altre soluzioni.

Adesso, però, qualcosa potrebbe cambiare. La società nerazzurra è pronta a presentare una nuova offerta per Spencequalora il Tottenham decidesse di rivedere concretamente le proprie richieste. La soglia individuata dall’Inter è piuttosto chiara: se la valutazione dovesse scendere sotto i 40 milioni di euro, l’operazione diventerebbe concretamente percorribile.

Il gradimento nei confronti dell’esterno inglese non è mai venuto meno e proprio per questo la dirigenza ha continuato a mantenere vivi i contatti anche nei momenti in cui la distanza economica sembrava rendere difficile arrivare alla fumata bianca.

Le prossime mosse dipenderanno quindi dal Tottenham. L’Inter non intende arrivare ai 45 milioni inizialmente richiesti, ma davanti a un’apertura significativa degli Spurs è pronta a passare rapidamente all’azione.