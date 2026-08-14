Calciomercato Serie B: Catanzaro colpo Dorval, Pisa su Correia, Dawidowicz verso Verona

Il Catanzaro ha piazzato il colpo Dorval dal Bari, Ciro Polito lo ha fortemente voluto e ieri pomeriggio è arrivata l’ufficialità. Il Catanzaro ha in uscita l’attaccante Pittarello che è destinato al Pisa, mancano gli ultimi dettagli e poi l’ex Cittadella potrà vestire la maglia nerazzurra. Per l’attacco il Pisa segue anche Petagna ma l’operazione non è semplice visto l’alto ingaggio dell’ex Spal, la trattativa è viva ed alla fine Bianco potrebbe riaccogliere il suo ex giocatore. Il Pisa ha effettuato un’offerta alla Juve Stabia per Correia da 3,5 milioni, ma al momento è stata rifiutata da società e giocatore.

Il Verona potrebbe riabbracciare lo svincolato Dawidowicz, dialogo aperto con il Venezia per Lella e Montipo’, infine l’Empoli ha ufficializzato Cauz, mentre Giorgini dalla Juve Stabia è passato al Sudtirol.