Coppa Italia: i risultati delle prime due giornate, Fiorentina travolgente

Si sono giocate le prime otto gare della Coppa Italia, non si sono registrate sorprese con tutte le squadre di Serie A che hanno passato il turno, con la Fiorentina che ha rifilato quattro reti al Benevento, di misura le vittorie di Udinese e Torino.

Calendario e risultati di Coppa Italia

Venerdì 14 agosto

Parma-Catania 2-0

Cagliari-Arezzo 1-0

Monza-Avellino 3-0

Fiorentina-Benevento 4-1

Sabato 15 agosto

Catanzaro-Südtirol 5-6 d.c.r.

Udinese-Padova 1-0

Venezia-Modena 3-2

Torino-Carrarese 1-0

Domenica 16 agosto

18:00 Frosinone – Juve Stabia

18:30 Genoa – Ascoli

20:45 Hellas Verona – Virtus Entella

21:15 Lazio – Mantova

Lunedì 17 agosto