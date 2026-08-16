Coppa Italia: i risultati delle prime due giornate, Fiorentina travolgente

Si sono giocate le prime otto gare della Coppa Italia, non si sono registrate sorprese con tutte le squadre di Serie A che hanno passato il turno, con la Fiorentina che ha rifilato quattro reti al Benevento, di misura le vittorie di Udinese e Torino.
Calendario e risultati di Coppa Italia
Venerdì 14 agosto
Parma-Catania 2-0
Cagliari-Arezzo 1-0
Monza-Avellino 3-0
Fiorentina-Benevento 4-1
Sabato 15 agosto
Catanzaro-Südtirol 5-6 d.c.r.
Udinese-Padova 1-0
Venezia-Modena 3-2
Torino-Carrarese 1-0
Domenica 16 agosto
- 18:00 Frosinone – Juve Stabia
- 18:30 Genoa – Ascoli
- 20:45 Hellas Verona – Virtus Entella
- 21:15 Lazio – Mantova
Lunedì 17 agosto
- 18:00 Pisa – Empoli
- 18:30 Sassuolo – Cesena
- 20:45 Cremonese – Sampdoria
- 21:15 Palermo – Lecce