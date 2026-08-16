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lunedì, Agosto 17, 2026
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Coppa Italia: i risultati delle prime due giornate, Fiorentina travolgente

I risultati di Coppa Italia

Di
Salvatore Ciotta
-
42
finale coppa italia frecciarossa 2025 2026: lazio vs inter
LAUTARO MARTINEZ ALZA LA COPPA AL CIELO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Si sono giocate le prime otto gare della Coppa Italia, non si sono registrate sorprese con tutte le squadre di Serie A che hanno passato il turno, con la Fiorentina che ha rifilato quattro reti al Benevento, di misura le vittorie di Udinese e Torino.

Calendario e risultati di Coppa Italia

Venerdì 14 agosto

Parma-Catania 2-0
Cagliari-Arezzo 1-0
Monza-Avellino 3-0
Fiorentina-Benevento 4-1

Sabato 15 agosto

Catanzaro-Südtirol 5-6 d.c.r.
Udinese-Padova 1-0
Venezia-Modena 3-2
Torino-Carrarese 1-0

Domenica 16 agosto

  • 18:00 Frosinone – Juve Stabia
  • 18:30 Genoa – Ascoli
  • 20:45 Hellas Verona – Virtus Entella
  • 21:15 Lazio – Mantova

Lunedì 17 agosto

  • 18:00 Pisa – Empoli
  • 18:30 Sassuolo – Cesena
  • 20:45 Cremonese – Sampdoria
  • 21:15 Palermo – Lecce

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