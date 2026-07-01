Il calciomercato Lazio sposta l’attenzione su nuovi profili per il rinforzo in fascia. Il nome spuntato fuori nelle ultime ore è quello dell’algerino in forza al Frosinone: Farès Ghedjemis.

Calciomercato Lazio, Farès Ghedjemis nel mirino dei biancocelesti

Avanza senza troppa velocità il mercato estivo della Lazio, i biancocelesti si muovono con attenzione più che con velocità. Nelle ultime ore si è intensificata l’attenzione per il giocatore del Frosinone. Quella per Farès sembra una trattativa che profuma di talento e freschezza, ma anche di esperienza e qualità.

La dirigenza di Formello è intenzionata a regalare al nuovo tecnico della Lazio un rinforzo di spessore per il reparto degli esterni d’attacco. Fares Ghedjemis è l’esterno offensivo di cui la Lazio ha bisogno. La scorsa stagione ha infuocato la fascia del Frosinone, chiudendo una stagione da incorniciare dove ha collezionato ben 15 gol e 3 assist in 37 partite. Il classe 2002, dopo aver chiuso il campionato di Serie B con i Canarini, attualmente impegnato nella Coppa del Mondo con la nazionale dell’Algeria. Il giocatore è mancino e preferisce la destra, è molto apprezzato a Formello sia per le sue importanti qualità tecniche. La società di Lotito avanzerà per provare a portare il 24enne in Capitale.