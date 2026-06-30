Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
martedì, Giugno 30, 2026
Home Serie A Calciomercato Inter, Marotta in accelerata su Khalaili: l’esterno israeliano che piace a...

Calciomercato Inter, Marotta in accelerata su Khalaili: l’esterno israeliano che piace a Chivu

Di
Anna Rosaria Iovino
-
2872
finale coppa italia frecciarossa 2025 2026: lazio vs inter
IL PRESIDENTE DELL’INTER GIUSEPPE MAROTTA SORRIDENTE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Inter potrebbe assistere ad un primo gol in questa sessione estiva. I nerazzurri hanno messo gli occhi su Anan Khalaili, che stava firmando per il Napoli, ma gli Azzurri hanno frenato la corsa,  e il futuro del gioiello dell’Union Saint-Gilloise potrebbe essere in nerazzurro. A quanto pare, l’Inter ha fatto un vero e proprio scatto in avanti, superando la concorrenza dei napoletani e portandosi vicinissima alla chiusura dell’affare con il giocatore.

Calciomercato Inter, in chiusura per Anan Khalaili, esterno israeliano

Il Napoli, quasi in chiusura per il giocatore israeliano, ha bloccato tutto, l’Inter cercherà di approfittare dello stallo dei partenopei per portare a casa il talentuoso giocatore. Beppe Marotta e Piero Ausilio sono in pressing per l’israeliano, individuato come il profilo perfetto per l’attacco ma anche per la parte economica. I nerazzurri sono pronti a sfruttare il momento di incertezza del Napoli per chiudere l’operazione in tempi record e regalare un nuovo giocatore a Chivu.

Il giocatore, con un prezzo intorno ai 25 milioni di euro, Marotta cercherà di accorciare un po’ le distanze economiche con l’Union St.Galloise. L’esterno dovrebbe firmare un contratto a circa 1,5 milioni a stagioni, così come il Napoli aveva proposto.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
© 2005 - 2026 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598