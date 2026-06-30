Il calciomercato Inter potrebbe assistere ad un primo gol in questa sessione estiva. I nerazzurri hanno messo gli occhi su Anan Khalaili, che stava firmando per il Napoli, ma gli Azzurri hanno frenato la corsa, e il futuro del gioiello dell’Union Saint-Gilloise potrebbe essere in nerazzurro. A quanto pare, l’Inter ha fatto un vero e proprio scatto in avanti, superando la concorrenza dei napoletani e portandosi vicinissima alla chiusura dell’affare con il giocatore.

Calciomercato Inter, in chiusura per Anan Khalaili, esterno israeliano

Il Napoli, quasi in chiusura per il giocatore israeliano, ha bloccato tutto, l’Inter cercherà di approfittare dello stallo dei partenopei per portare a casa il talentuoso giocatore. Beppe Marotta e Piero Ausilio sono in pressing per l’israeliano, individuato come il profilo perfetto per l’attacco ma anche per la parte economica. I nerazzurri sono pronti a sfruttare il momento di incertezza del Napoli per chiudere l’operazione in tempi record e regalare un nuovo giocatore a Chivu.

Il giocatore, con un prezzo intorno ai 25 milioni di euro, Marotta cercherà di accorciare un po’ le distanze economiche con l’Union St.Galloise. L’esterno dovrebbe firmare un contratto a circa 1,5 milioni a stagioni, così come il Napoli aveva proposto.