Calciomercato Milan, Anton Silva prossimo obiettivo

Dopo aver chiuso l’acquisto di Gonçalo Ramos, il nuovo Milan con a capo Ruben Amorim continua a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi. Il tecnico portoghese necessita di un difensore centrale e la trattativa per Antonio Silva sembra ormai entrata nel vivo e anche in dirittura di arrivo. Una stagione passata ai margini per Silva, tant’è che non è stato neanche convocato al Mondiale con il suo Portogallo. Il centrale sogna continuità e di stare al centro di un progetto, non ancora supera il non aver partecipato al Mondiale. Silve ha intenzione di ritrovare i minuti e la continuità che ha perso. Il suo contratto scade nell’estate 2027 e non ha alcuna intenzione di rimanere un altro anno al Benfica, volontà che oggi Mendes renderà nota al club lusitano. Si cerca poi l’intesa definitiva con il Milan che ha voglia di inserirlo a pieno nel proprio progetto con Amorim. La dirigenza di Via Aldo Rossi spera di chiudere intorno ai 20 milioni di euro. Mendes dovrebbe chiedere al Milan un contratto fino al 2031 a 3 milioni all’anno, circa il doppio di quanto guadagna adesso al Benfica.