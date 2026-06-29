Il calciomercato Juventus potrebbe regalare il primo grande acquisto di questa sessione estiva. Giovanni Carnevali è a Rimini per incontrare il Paris Saint-Germain per chiudere per Kolo Muani.

Calciomercato Juventus, giornata decisiva: a Rimini si potrebbe chiudere per Kolo Muani

Kolo Muani è pronto a tornare in Italia. Dopo la parentesi, in prestito al Tottenham, il francese è tornato al PSG, ma i francesi non hanno intenzione di tenerlo in rosa. La Juve è pronto al sacrifico economico e pronti a riportarlo (dopo il prestito) a Torino. Il ritorno di Kolo Muani alla Juventus, dunque, si avvicina. Dopo l’accordo tra bianconeri e giocatore per un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione ora è il momento di trovare l’accordo finale con i parigini.

Oggi nuovo incontro tra la Juve e il Paris Saint-Germain, che si vedranno e parleranno del valore del cartellino dell’attaccante francese. Carnevali si vedrà con una delegazione parigina ma non a Torino e neppure a Parigi: sarà Rimini (dove stasera verrà ufficialmente aperto il calciomercato estivo 2026). L’ostacolo dell’operazione resta l’aspetto economico. I francesi pretendono due cose: la cessione a titolo definitivo, niente prestito con diritto di riscatto, e prezzo del cartellino oltre 40 milioni di euro. I dirigenti della Vecchia Signora accettano di acquistare il francese, ma non sono d’accordo sul prezzo. Bianconeri fermi a quota 35 milioni bonus compresi. Giornata decisiva a Rimini.