Calciomercato Juventus, pronti a prelevare Mile Svilar dalla Roma

La Juventus ha puntato il mirino su Mile Svilar, Carnevali è pronto ad un vero e proprio assalto, il profilo del portiere giallorosso è perfetto per le esigenze della Juve. Il portiere da quando è arrivato in capitale ha avuto una crescita esponenziale, diventando, in poco tempo, il primo portiere, preferito su tutti gli altri.