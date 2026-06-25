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giovedì, Giugno 25, 2026
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Calciomercato Juventus, per la porta spunta Mile Svilar: la Roma pronta al sacrificio

Di
Anna Rosaria Iovino
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roma calcio
MILE SVILAR GUARDA AVANTI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Juventus vede spuntare una novità interessante. Sul versante nuovo portiere Mile Svilar, portierone della Roma, è stato accostato ai bianconeri. La società della Vecchia Signora prova ad approfittare del momento delicato dei giallorossi che devono rientrare nel bilancio per non incorrere nel fairplay.

Calciomercato Juventus, pronti a prelevare Mile Svilar dalla Roma

La Juventus ha puntato il mirino su Mile Svilar, Carnevali è pronto ad un vero e proprio assalto, il profilo del portiere giallorosso è perfetto per le esigenze della Juve. Il portiere da quando è arrivato in capitale ha avuto una crescita esponenziale, diventando, in poco tempo, il primo portiere, preferito su tutti gli altri.

I bianconeri si sono fiondati sul belga dei giallorossi perché vogliono sfruttare le necessità di bilancio della Roma, chiamata a realizzare plusvalenze pesanti entro il 30 giugno. Prelevato a parametro zero dal Benfica nel 2022, Svilar rappresenta per le casse dei romani una plusvalenza pura al 100%. Una tentazione enorme per la dirigenza giallorossa, che si trova nella classica situazione di dover fare scelte dolorose per far quadrare i conti.

La Juve spera nel colpaccio, inoltre Carnevali è già pronto a fare l’offerta al portiere che a Roma, sull’aspetto economico, non è mai stato contento. La Roma finora non ha mai pensato di privarsi di Svilar per meno di 50-60 milioni di euro, ma la necessità di fare plusvalenze per sistemare i conti potrebbe convincere i giallorossi a rivedere lievemente questa cifra. Nella pratica, se un qualsiasi club si presentasse da D’Amico con 35-40 milioni di euro per il portiere, sarebbe difficile girare la testa dall’altra parte.

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