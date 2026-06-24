Serie A, si parte il 22 agosto con Inter-Monza

Il 22 agosto al via la Serie A 2026 – 2027
PRIMA GIORNATA
Inter-Monza: sabato 22.08 ore 18:30
Udinese-Como: sabato 22.08 ore 18:30
Genoa-Napoli: sabato 22.08 ore 20:45
Parma-Cagliari: sabato 22.08 ore 20:45
Frosinone-Juventus: domenica 23.08 ore 18:30
Venezia-Lecce: domenica 23.08 ore 18:30
Atalanta-Sassuolo: domenica 23.08 ore 20:45
Torino-Milan: domenica 23.08 ore 20:45
Bologna-Lazio: lunedì 24.08 ore 18:30
Roma-Fiorentina: lunedì 24.08 ore 20:45
SECONDA GIORNATA
Milan-Venezia: venerdì 28.08 ore 20:45
Fiorentina-Frosinone: sabato 29.08 ore 18:30
Monza-Udinese: sabato 29.08 ore 18:30
Sassuolo-Torino: sabato 29.08 ore 18:30
Juventus-Parma: sabato 29.08 ore 20:45
Napoli-Como: domenica 30.08 ore 18:30
Cagliari-Inter: domenica 30.08 ore 20:45
Lazio-Genoa: domenica 30.08 ore 20:45
Lecce-Roma: lunedì 31.08 ore 18:30
Atalanta-Bologna: lunedì 31.08 ore 20:45
TERZA GIORNATA
Genoa-Como: venerdì 04.09 ore 20:45
Fiorentina-Torino: sabato 05.09 ore 15:00
Inter-Napoli: sabato 05.09 ore 18:00
Roma-Atalanta: sabato 05.09 ore 20:45
Frosinone-Venezia: domenica 06.09 ore 15:00
Parma-Monza: domenica 06:09 ore 15:00
Bologna-Sassuolo: domenica 06.09 ore 18:00
Juventus-Milan: domenica 06.09 ore 20:45
Cagliari-Lecce: lunedì 07.09 ore 18:30
Udinese-Lazio: lunedì 07.09 ore 20:45
QUARTA GIORNATA
Venezia-Fiorentina: venerdì 11.09 ore 20:45
Genoa-Frosinone: sabato 12.09 ore 15:00
Lazio-Milan/Sassuolo-Juventus*: sabato 12.09 ore 18:00
Atalanta-Cagliari: sabato 12.09 ore 20:45
Torino-Roma: domenica 13.09 ore 12:30
Como-Parma: domenica 13.09 ore 15:00
Lecce-Monza: domenica 13.09 ore 15:00
Napoli-Bologna: domenica 13.09 ore 18:00
Lazio-Milan/Sassuolo-Juventus*: domenica 13.09 ore 20:45
Inter-Udinese: lunedì 14.09 ore 20:45
QUINTA GIORNATA
Monza-Sassuolo: venerdì 18.09 ore 20:45
Bologna-Torino: sabato 19.09 ore 15:00
Udinese-Cagliari: sabato 19.09 ore 15:00
Roma-Inter: sabato 19.09 ore 18:00
Venezia-Lazio: sabato 19.09 ore 20:45
Fiorentina-Napoli: domenica 20.09 ore 12:30
Frosinone-Como: domenica 20.09 ore 15:00
Parma-Genoa: domenica 20.09 ore 15:00
Juventus-Atalanta: domenica 20.09 ore 18:00
Milan-Lecce: domenica 20.09 ore 20:45
* La programmazione di Lazio-Milan e Sassuolo-Juventus dipenderà dalla prima giornata di Europa League in programma per il 16-17 settembre.
Alla quarta giornata, anche la calendarizzazione di Como-Parma, Napoli-Bologna e Torino-Roma dipenderà dalla prima giornata di Champions League.