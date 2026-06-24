Il calciomercato Roma è in pieno fermento in questo momento dell’anno. In capitale si stanno occupando delle prossime cessioni per non rientrare nel Fair-play, stanno sondando il terreno per i prossimi acquisti e anche dei giocatori da rinnovare che stanno andando in scadenza.

Calciomercato Roma, Pellegrini, Dybala e Celik vicini al rinnovo. I dettagli

Tre nomi importanti vicino al rinnovo: Paulo Dybala, Celik e Pellegrini. Questi tre pilastri giallorossi sono vicini a firmare il rinnovo con la Magica per continuare il sogno insieme. I tre giocatori sono stati convinti dallo stesso tecnico Gasperini a restare. L’allenatore ha intenzione di avere nuovi innesti, ma anche di affidarsi a chi conosce bene l’ambiente e può dare ancora tanto alla maglia giallorossa. Salvo complicazioni, i tre dovrebbero restare e sono pronti alla firma per il rinnovo.

Tre giocatori, tre situazioni per certi versi simili. Dybala potrebbe rinunciare al 65% dell’ingaggio e dopo una serie di dichiarazioni pubbliche si aspetta una forma di gratificazione non solo economica. L’argentino dovrebbe passare da un ingaggio da 8 milioni netti a circa 3. Gasperini ha ancora voglia di affidarsi a lui in attacco. Stessa situazione per Pellegrini che, pur di restare in capitale, abbasserà il suo stipendio, da 6 milioni a 3. Grande atto d’amore, tra l’altro non scontato, anche perché le offerte ricevute potevano far partire il giocatore verso nuove mete. Inoltre la Roma sembra interessata a garantirgli almeno tre anni con il nuovo contratto. Vicino alla firma c’è anche Celik. Il turco si è convinto da tempo ad abbassare le pretese e firmerà il prolungamento a 3 milioni netti per quattro stagioni.