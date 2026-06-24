Calciomercato Juventus, svolta per l’attacco: Thuram per Kolo Muani

Il nuovo dirigente bianconero ha già contattato i parigini, infatti, il Psg, ha chiesto informazioni su Thuram, proprio durante i contatti avuti per Kolo Muani. Al momento la valutazione di Thuram è superiore a quella di Kolo Muani, ovvero 40 milioni di euro contro 20. I francesi non hanno intenzione di lasciar partire il giocatore senza guadagno, ai tempi del sua acquisto, quando Muani arrivò dai tedeschi dell’Eintracht, la cifra di acquisto sfiorò i 100 milioni di euro. Parliamo di appena due anni fa, per questo i parigini non svalutano il proprio giocatore, anzi, lo valutano come il giovane talento juventino.