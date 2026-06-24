Il calciomercato Juventus potrebbe finalmente chiudere quello che è l’affare più desiderato di sempre: Kolo Muani. Il tira e molla con il Paris Saint-Germain potrebbe risolversi nelle prossime settimane. La chiave per aprire l’accesso all’attaccante è Thuram.
Calciomercato Juventus, svolta per l’attacco: Thuram per Kolo Muani
Potrebbe essere proprio Khephren Thuram la chiave per riportare Randal Kolo Muani alla Juventus. Trattare con i francesi resta sempre difficile, per la trattativa per l’attaccante lo è ancora di più. Se la scorsa estate Comolli non è riuscito, adesso ci riprova Carnevali.
Il nuovo dirigente bianconero ha già contattato i parigini, infatti, il Psg, ha chiesto informazioni su Thuram, proprio durante i contatti avuti per Kolo Muani. Al momento la valutazione di Thuram è superiore a quella di Kolo Muani, ovvero 40 milioni di euro contro 20. I francesi non hanno intenzione di lasciar partire il giocatore senza guadagno, ai tempi del sua acquisto, quando Muani arrivò dai tedeschi dell’Eintracht, la cifra di acquisto sfiorò i 100 milioni di euro. Parliamo di appena due anni fa, per questo i parigini non svalutano il proprio giocatore, anzi, lo valutano come il giovane talento juventino.