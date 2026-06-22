Calciomercato Juventus, Carnevale in pressing per portare Kessié in bianconero

A Torino gli hanno messo gli occhi addosso da tempo, già quando vestiva la maglia del Diavolo e quando era in uscita proprio dai rossoneri. Adesso si sta presentando l’occasione d’oro, quello di prenderlo a parametro zero, il suo contratto scadrà tra pochi giorni con gli arabi, è un’occasione troppo interessante e favorevole per farsela scappare. C’è anche da dire che, molto probabilmente, il suo arrivo potrebbe aprire a una cessione pesante dal punto di vista economico, uno tra Koopmeiners e Thuram candidati a fargli spazio. L’ivoriano potrebbe accettare le avances della Juventus, anche perché Kessié vorrebbe tornare in Europa a giocare. La voglia del giocatore di rientrare in Europa è così forte che sarebbe disposto ad abbassarsi l’ingaggio e riportarlo a un livello abbordabile anche per la Juve di oggi. E Carnevali è pronto a sfruttare l’occasione e sta già lavorando in pressing per concludere.