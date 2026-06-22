Il calciomercato Juventus potrebbe assistere ad un gradevole ritorno in Serie A di Frank Kessié, ivoriano ex Milan, attualmente in forza all’Al-Hilal.
Calciomercato Juventus, Carnevale in pressing per portare Kessié in bianconero
Frank Kessié, 29 anni, sta dimostrando, in questi Mondiali, di essere davvero in grande forma. La Juventus sta lavorando per riportare il centrocampista ivoriano in Italia. L’ex Milan, oltre alla forma smagliante, ha l’esperienza e la leadership adatta al nuovo progetto bianconero di Spalletti. Nel suo ruolo può dare una grande mano.
A Torino gli hanno messo gli occhi addosso da tempo, già quando vestiva la maglia del Diavolo e quando era in uscita proprio dai rossoneri. Adesso si sta presentando l’occasione d’oro, quello di prenderlo a parametro zero, il suo contratto scadrà tra pochi giorni con gli arabi, è un’occasione troppo interessante e favorevole per farsela scappare. C’è anche da dire che, molto probabilmente, il suo arrivo potrebbe aprire a una cessione pesante dal punto di vista economico, uno tra Koopmeiners e Thuram candidati a fargli spazio. L’ivoriano potrebbe accettare le avances della Juventus, anche perché Kessié vorrebbe tornare in Europa a giocare. La voglia del giocatore di rientrare in Europa è così forte che sarebbe disposto ad abbassarsi l’ingaggio e riportarlo a un livello abbordabile anche per la Juve di oggi. E Carnevali è pronto a sfruttare l’occasione e sta già lavorando in pressing per concludere.