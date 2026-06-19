Il calciomercato Roma si arricchisce di una interessante novità per la fascia. Il club dei Friedkin lavora per regalare a Gian Piero Gasperini i nuovi rinforzi, nel mirino dei giallorossi è finito Nahuel Molina. Il giocatore dell’Atletico Madrid è anche uno degli obiettivi del Napoli. Derby del sud per aggiudicarsi il difensore argentino.

Calciomercato Roma, scontro con il Napoli per Nahuel Molina e Dodo

La grande sfida del Sud è iniziata, Roma-Napoli si sfidano anche sul mercato. Le due società si preparano ad una grande stagione con il ritorno in Champions League e voglio portare nel proprio team giocatori di esperienza. Roma e Napoli, al momento, hanno la stessa ambizione anche sul mercato estivo, rinforzi giusti per grandi obiettivi.

Roma e Napoli hanno piazzato Nahuel Molina in cima alla lista delle preferenze. L’esterno dell’Atletico Madrid che piace sia a Gasperini sia ad Allegri. Il Napoli ha già effettuato alcuni sondaggi attraverso Giovanni Manna, ma anche la Roma segue con attenzione la situazione dell’argentino, che potrebbe lasciare i Colchoneros durante l’estate. Sullo sfondo resta anche Dodo, giocatore della Fiorentina, altro nome conteso dai due club. Il brasiliano è in scadenza nel 2027 e la Fiorentina valuta una cessione immediata per evitare il rischio di perderlo a condizioni meno favorevoli nella prossima stagione.