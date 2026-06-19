Il calciomercato Juventus cerca soluzioni in ogni reparto. La sessione estiva si prevede promettente per la società della Vecchia Signora che per accontentare mister Spalletti proverà a fare acquisti importanti. Nelle ultime settimane sono spuntati due nomi importanti per la difesa: Lucumì e Muharemovic.

Calciomercato Juventus, Carnevali a lavoro per la difesa: Lucumì e Muharemovic nel mirino

Spalletti, in vista della prossima stagione, necessita di rinforzi in difesa. I dirigenti bianconeri avrebbero messo nel mirino Jhon Lucumí del Bologna e Tarik Muharemovic. Per quanto riguarda il classe ’98 dei rossoblù, è in scadenza nel 2027, ma non sembra intenzionato a rinnovare il contratto. Quindi per la Juve potrebbe essere una soluzione fattibile. Sul giocatore è forte l’interesse anche della Roma che, da pochi giorni si è messa in corsa per arrivare al difensore.

Intanto, il neo acquisto dirigenziale dei bianconeri, Giovanni Carnevali, sta sondando diversi profili, dove resta forte anche la pista che porta a Tarik Muharemovic. Sul centrale del Sassuolo, la Juventus ha il 50% della futura rivendita e potrebbe portarlo a Torino a metà prezzo. Operazione interessante, non solo per il livello del giocatore, ma anche dal punto di vista economico che non andrebbe ad impattare negativamente sulle casse della Madama.