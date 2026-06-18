Il calciomercato Inter inizia dal rinnovo a Cristian Chivu. Ad Appiano Gentile oggi è il giorno di Chivu. A meno di cambi di programma, il tecnico rumeno firmerà il rinnovo del contratto fino al 2028. C’erano da definire solo gli ultimi dettagli, cosa risolta ieri, in occasione della visita di Chiodi, avvocato del tecnico.

Calciomercato Inter, Chivu-day: oggi il rinnovo contratto fino al 2028

Manca solo l’ultimo step, che si farà oggi. Una volta firmato il contratto, il tecnico rumeno continuerà le sue vacanze fin quando non ci sarà il ritiro con la squadra. Chivu resterà in contatto con la società, perché adesso che il mercato entrerà nel vivo, saranno importanti i contatti. I contatti con la dirigenza sono più o meno quotidiani, l’allenatore dell’Inter è parte integrante del progetto, inoltre è al centro di ogni decisione.

Chivu avrà un prolungamento di contratto fino al 2028, con adeguamento dell’ingaggio. Chivu, oltre ad aver ricevuto urbi et orbi dal presidente Beppe Marotta c’è anche l’indicazione di puntare alla Champions League. Intanto a breve la società gli regalerà i primi due colpi di mercato: Marco Palestra e Omar Solet. I due giocatori e l’Inter avanzano con le trattative che una volta messe a punto nel migliore dei modi, verranno messe in porto.