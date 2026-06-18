Il calciomercato Juventus vive un ritorno di fiamma con Albert Gudmundsson. I bianconeri hanno necessità di rinforzare la mediana e per farlo potrebbero affidarsi al giocatore in forza alla Fiorentina.
Calciomercato Juventus, l’alternativa a Brahim Diaz è Albert Gudmundsson
La Juventus per rinforzare il centrocampo aveva pensato, nelle scorse settimane, a Brahi Diaz, in uscita dal Real Madrid. Considerando gli ostacoli per arrivare all’ex Milan, i bianconeri hanno iniziato a guardarsi intorno e, tra le alternative più accessibili a Diaz, torna il nome di Albert Gudmundsson.
L’ex Genoa, attualmente in forza alla Fiorentina, potrebbe lasciare Firenze, forte anche delle idee della società Viola che sembra avere come obiettivo di ridurre il monte ingaggi. Con questa volontà, la società toscana ha inserito l’islandese nella lista delle prossime cessioni. A Firenze hanno già avviato la pratica di proporre il giocatore a diversi club di Serie A nelle ultime settimane, tra queste anche la Juve. La Fiorentina ha anche deciso il costo, il giocatore ha una valutazione di mercato intorno ai 15 milioni di euro.
L’operazione non è stata ancora avviata, tutto dipende anche dalla volontà di Luciano Spalletti. Se il tecnico dovesse accettare l’idea di portare l’islandese a Torino, alla Continassa si procederà all’avvio di una trattativa con la Fiorentina. La Juve, negli anni passati, ha già provato a portare il giocatore a Torino, ma ai tempi, in forza al Genoa, il prezzo era troppo alto.