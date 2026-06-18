Calciomercato Juventus, l’alternativa a Brahim Diaz è Albert Gudmundsson

L’ex Genoa, attualmente in forza alla Fiorentina, potrebbe lasciare Firenze, forte anche delle idee della società Viola che sembra avere come obiettivo di ridurre il monte ingaggi. Con questa volontà, la società toscana ha inserito l’islandese nella lista delle prossime cessioni. A Firenze hanno già avviato la pratica di proporre il giocatore a diversi club di Serie A nelle ultime settimane, tra queste anche la Juve. La Fiorentina ha anche deciso il costo, il giocatore ha una valutazione di mercato intorno ai 15 milioni di euro.