Il calciomercato Juventus si arricchisce di un nuovo ed interessante nome per il futuro dell’attacco. Luciano Spalletti chiama Momo Salah, in uscita dal Liverpool. Il tecnico e l’attaccante si conoscono dai tempi della Roma e il feeling tra i due potrebbe continuare in bianconero.

Calciomercato Juventus, Spalletti chiama Salah: feeling vecchio tra i due

Il feeling tra Salah è Spalletti è ottimo, da sempre. L’ex ct della Nazionale e l’attaccante dopo aver lavorato insieme nella Roma, sono rimasti in ottimi rapporti. Luciano, nel periodo in cui ha lavorato con l’egiziano era riuscito a valorizzarlo al massimo, tant’è che poi è arrivato nel mirino del Liverpool che lo ha riportato in Premier. Con la maglia con i Reds è diventato leggenda.

Al termine dell’ultimo campionato, l’avventura di Momo ad Anfield è finita e, attualmente, è senza contratto. La Juve non può garantire al giocatore lo stipendio percepito a Liverpool (circa 12 milioni all’anno) e nemmeno mettersi in competizione con le ricche offerte arrivate dall’Arabia Saudita, ma la differenza la fa proprio Spalletti. La situazione non è semplice, l’operazione si presenta molto complessa, ma sicuramente non impossibile.

Intanto a Torino continua la ricerca del nuovo portiere e, dopo Dibu Martinez e Oblak, la Juve sposta il mirino di nuovo su Vicario. Il portiere, in uscita dal Tottenham, gradirebbe tornare in Serie A.