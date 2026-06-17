Il calciomercato Juventus deve partire dalle cessioni per poter fare cassa. Ci sono giocatori dalla quale la Vecchia Signora non può separarsi, come Kenan Yidiz, altri che invece saranno da sacrificare per poter alleggerire il bilancio della società e per fare cassa. Sulla lista dei cedibili spuntano Bremer, Thuram e Cambiaso.

Calciomercato Juventus, via Cambiaso, Thuram e Bremer per fare cassa

Nessuno è pronto a dire addio a giocatori importanti, ma a volte è necessario, soprattutto nelle condizioni dei bianconeri che, nella scorsa stagione hanno fallito l’obiettivo Champions. Intanto, sulla lista degli uscenti, spuntano Andrea Cambiaso, Gleison Bremer e Khephren Thuram. Sono i tre che potrebbero lasciare Torino. Il brasiliano ha scelto personalmente di andar via e la Juve non farà ostacolo, anche se al momento non sono arrivate delle offerte per il brasiliano, ma i bianconeri sono pronti ad ascoltarle. Per quanto riguarda il francese, al momento ha rifiutato l’Al Ahli e vuole restare a Torino, ma è pronto a valutare proposte interessanti, come quelle in arrivo dalla Premier League. Sembrano interessati sia Sunderland che Nottingham Forest.

Andrea Cambiaso, da sempre nel mirino di diversi club europei, questa estate potrebbe essere lasciato libero di partire. L’esterno sinistro bianconero è finito nel mirino di Barcellona e Chelsea. Con la cessione di Cambiaso, la Juventus non opporrebbe resistenza, anche perché i bianconeri metterebbero a segno una significativa plusvalenza, visto che l’ex Bologna è valutato 40 milioni di euro e il residuo a bilancio è di appena 6.